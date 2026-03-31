フジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」が２９日に放送され、俳優・沢村一樹、女優・水野美紀、モデルでタレントのみちょぱこと、池田美優がＭＣを務めた。

この日は、細川ふみえ、さとう珠緒、井上晴美をゲストに迎えた。

細川は「ミスマガジン」グランプリをきっかけにデビュー。愛らしいルックスと抜群のスタイルで当時のグラビアブームを牽引した。テレビ東京系の伝説的な深夜番組「ギルガメッシュないと」にも出演し不動の人気を博した。

細川は「幼少期はおとなしかった。元々自信がない子で、目立たない」と指摘されると「当たりです…」と答えた。

つづけて「引っ越しが多かったんですかね？１２歳の小学校卒業あたりが一番辛いとき？」と聞かれると「引っ越し多かったです…」と環境変化になじめず「（１２歳のときに）思い出したくないぐらい辛いことがあった記憶があります。孤立したのかなっていう気持ちを知ったような…。もっと、お友達を大事に思うことができたら良かったっていうことだと思います」と振り返った。

細川は「芸能界も誰にも相談せずに自薦で応募して。それで世の中に出て。『ふみえちゃんと友達だった』ってお友達が言ってくれたらいいなと思って生きてきました。あんまりにも孤立したので…」と述懐。「そうしましたら、つい先頃、小学校時代の学友が私をイベントに呼んでくれたり。仕事を頑張ってきてよかったなって思うことができまして」と笑顔で目を潤ませた。

恋愛については「恋愛依存になりやすい」と指摘され、細川は「恋に恋するとかそんな感じですか？」と照れ笑い。さらに「けっこう早くから彼氏がいますね？１６歳ぐらいのとこに」と聞かれると、細川は「内緒にしてきました…」と苦笑しながら認めた。

井上から「芸能界の人じゃないんでしょ？地元の人？」と聞かれると、細川は「そう、そう、そう…。自分から声をかけたりするようなタイプだったの」と答えた。

さとうが「どういうこと？ウソ？ナンパしたの？」と驚くと、細川は「そう、そう…。カラオケに３回ぐらい行った！２人きりで。肉食系だったかもしれません…。恋多かったと思います」と笑顔を見せていた。

ＳＮＳも細川の美貌と赤裸々告白に大興奮。「昔の華やかさはそのままに、歳月を重ねた今も凛とした美しさ」などのコメントが寄せられていた。