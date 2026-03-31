きょうは南西諸島から東北にかけて広く雨が降っていて、雨の降り方が強まっている所があります。午後も近畿から東北にかけて雨が降り、強風にも注意が必要です。

【CGで見る】きょう31日(火)午後1時〜午後8時までの降水の予想シミュレーション

局地的に雨脚強まる 強風にも注意

前線を伴った低気圧が発達しながら本州付近を進む見込みです。南西諸島から東北にかけて広く雨が降っていて、南西諸島では激しい雨や雷雨になっている所があります。午後は九州や中国、四国で雨のやむ所が多くなるでしょう。





気温は広範囲で平年より高い

一方で、紀伊半島から関東は夜にかけて降ったりやんだりの所が多く、局地的に降り方が強まる所がある見込みです。北陸や東北も広く本降りの雨となり、北海道も一部で雨雲がかかりそうです。広い範囲で風も強まり、傘がさしにくくなる所もある見込みです。

雨でも気温は広い範囲でこの時季としては高く、西日本や東日本は20℃以上の所も多いでしょう。西日本は25℃以上の夏日になる所もあり、ジメジメした体感になりそうです。雪の多く積もっている地域では、なだれにご注意ください。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：11℃ 釧路：8℃

青森 ：12℃ 盛岡：12℃

仙台 ：16℃ 新潟：17℃

長野 ：21℃ 金沢：24℃

名古屋：19℃ 東京：18℃

大阪 ：25℃ 岡山：25℃

広島 ：21℃ 松江：24℃

高知 ：26℃ 福岡：19℃

鹿児島：22℃ 那覇：27℃

あすは再び西から雨雲広がる

あすは前線上の東シナ海に新たな低気圧が発生し、再び西から雨雲が広がるでしょう。朝から九州や四国で雨が降り、中国地方や近畿は昼頃から、東海や関東も午後は雨が降り出す見込みです。