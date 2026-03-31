タレントの岡田結実（25）と武田真治（53）が31日、都内で行われた新アプリストア「あっぷアリーナ！」の発表会に出席した。

岡田は2月4日に第1子出産を発表。「今、“マミーブレイン”中でして」と、産後の女性に見られる集中力、思考力の低下が生じていると明かし苦笑い。「記憶が飛びやすくなっている。日本語を忘れがちなんですけど、今日はそれを許していただけたら」と照れ笑いした。

トークでは「心が動いた瞬間」を聞かれると「どうしても子育ての子育てのことになってしまうんですけど」と切り出し「まだしゃべれる月例ではないんですけど、泣いちゃったときに“ママママママママ！”って言っている気がして。“え！ママって呼んでくれたのかな？”と、それだけで泣けてきちゃって。毎日心が動いています」と目を輝かせた。

子育て奮闘中の岡田に対し武田は「子育て中ってどうしても運動不足になりがち。足腰を使えていれば消費カロリーが段違い。スクワットをやっていれば太りづらい体質も作れる」と、岡田に正しいスクワットのフォームを伝授。「ももが水平になるまで沈んで、（脚を）伸ばしきらない」と解説し、2人でスクワットを実演。途中、岡田が脚を伸ばしきってしまうと、武田は「伸ばしきってる！」とスパルタ指導。アプリ発表会見の場でスクワットが始まる珍妙な光景に、会場は笑いに包まれた。