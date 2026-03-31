ソファの上で背伸びをした大型犬が見せた思いがけない身のこなしが、「すごすぎる」とTikTokで話題になっています。投稿したのは、ゴールデンレトリバーのちあちゃん・ひまわりちゃんと暮らしている「ちあとひまわり」さん。投稿から2.7万回以上再生され、「すごいｗ」といったコメントが寄せられています。

【動画：ソファで背伸びする大型犬→足を滑らせ『落ちる』かと思いきや…予想外だった『スマートすぎる光景』】

リラックスモードからの…？

登場するのは、ゴールデンレトリバーのちあちゃん・ひまわりちゃん。とある日、ソファを広々と使ってリラックスモード全開の2匹。ちあちゃんは手足をバタバタさせて、気持ち良さそうな様子だったといいます。

ところが、ちあちゃんは大きく背伸びをした拍子に、体がずるりと落ちそうになってしまったとか。誰もが「危ない！」と声を上げそうになる瞬間ですが、ちあちゃんの反射神経は私たちの想像を遥かに超えていたのでした。

猫のようなしなやかさで着地！

ちあちゃんは体勢を整え、吸い込まれるように前足から着地したんだそう！ドスンという衝撃音もなく、まるで猫のようなしなやかさで床に降り立ったといいます。

あまりのスマートすぎる着地に、撮影していた見守りカメラもびっくりしたかもしれません。飼い主さんも「買ってよかった」と漏らすほどの決定的瞬間が撮れたのでした。

隣で寝ていたひまわりちゃんもびっくり

一番驚いたのは、隣で寝ていたひまわりちゃんかもしれません。落ちた気配で起きたひまわりちゃんは「え、今何したの？」と言わんばかりの表情で、ちあちゃんを見つめていたんだそう。

ちあちゃんはというと、着地後にブルブルっと体を震わせると、何事もなかったかのようにその場にお座りしたんだとか。まるで「最初からここで座る予定でしたけど？」とでも言いたげなすまし顔に、思わず笑いがこみ上げてくるのでした。

この投稿には「着地すごい！」「癒されます」「ソファから落ちてるの見てるのかわいい」「お隣さんもびっくりｗ」など、2匹の絶妙な温度差に多くの人が癒されていました。

投稿者の「ちあとひまわり」さんのアカウントでは、いつも仲良しなちあちゃんとひまわりちゃんの日常が他にもたくさん投稿されています。思わず笑顔になる2匹に癒されてみてください。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ちあとひまわり」さま

執筆：junjun

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。