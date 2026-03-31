愛情を感じるわんこのお出迎えの様子が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で18万9000回再生を突破し、「これはたまらない」「愛おしい～」「最高の時間ですね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：深夜に帰宅し『さすがに犬のお出迎えはないかな』と思ったら…電気をつけた瞬間→『まさかの光景』】

深夜に帰宅したら…

Instagramアカウント「going_mai_way42」の投稿主さんは、『ササ』ちゃんというわんこの日常を紹介しています。今回は、愛犬とのワンシーンを紹介。この日は、深夜遅くの帰宅になってしまったそうです。

玄関を開けると、当然のことながら部屋は真っ暗。しーんと静まり返った室内を見渡し、「さすがに犬のお出迎えはないかな」と思っていると…。

電気を点けた瞬間、足元にササちゃんの姿が！！ササちゃんは、ピョンピョンと飛び跳ねながら投稿主さんを出迎えてくれたといいます。

無償の愛を感じるお出迎え♡

ペロリと出た舌は、ササちゃんのトレードマーク。フンフン言いながら尻尾を振って喜ぶ姿に、思わず安堵してしまったとか。ずっとお留守番してくれていたササちゃんの健気さに、胸が温かくなったといいます。

嬉しさがこみあげた投稿主さんも、ササちゃんを思い切りナデナデ。ササちゃんも更に嬉しくなり、ゴロンと床に伏せて喜んだそうです。2人の心温まるワンシーンは、見ているだけでホロリと涙がこぼれそう…♡

コメント欄で「ササちゃんがいるから頑張れる」と返信をした投稿主さん。これからも幸せな毎日を過ごしていってほしいものですね。

この投稿には、「尻尾フリフリで可愛い」「疲れも吹っ飛びますね」「羨ましくなる～」など、多くのコメントが寄せられています。

こっそり帰宅したら？

別の日にも、ササちゃんのお出迎えの様子が紹介されています。この日は、投稿主さんが帰宅したことに気付かなかった様子のササちゃん。ベッドで寛いでいたササちゃんは、投稿主さんが部屋に入ると驚いた表情をしたそうです。

投稿主さんが近づくと、ササちゃんはお腹を出して大喜び。思いがけないタイミングでの帰宅に、嬉しさが倍増したのかもしれません…♡

静かだけれど愛情を感じるササちゃんのお出迎えは、投稿主さんの元気の源になっていることでしょう。

Instagramアカウント「going_mai_way42」には、他にもササちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。ササちゃんの日常をもっと見たい方は、是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「going_mai_way42」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。