ピーチ・アビエーションは、ブランドリニューアルを実施すると発表した。

ブランドロゴは、円と直線を用いた従来のデザインをベースに、角に丸みを加え、より親しみやすく優しい印象とした。文字間隔にゆとりをもたせることにより、落ち着きのある佇まいを実現した。優しく穏やかなカラートーンで安心感と信頼感、「葉っぱのアイコン」では、遊び心や挑戦を表現した。

機体のデザインは、円を重ねたランダムなパターンを配置することによって旅への高揚感、色や大きさの異なる様々な円で視覚的な楽しさを表現。カラーはみずみずしいピンクにベージュを重ね、華やかさに上質さを加えた。これまで親しまれてきた「鮮やかなピンク」を機体中央や尾翼に残している。

デザイナーには、佐藤オオキ氏が代表を務める、デザインオフィスnendoを起用した。

新たなロゴは、あす4月1日から空港のサイネージ、公式ウェブサイト、アプリ、関西国際空港国内線のカウンターで使用を開始する。その後、4月15日には成田国際空港、4月下旬には新千歳空港、5月下旬に那覇空港で展開し、段階的に就航地のカウンターに拡大する。夏以降に新制服の発表も予定している。新デザインの機体は、2027年春の就航を予定している。