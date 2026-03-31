4月23日にリニューアル開館予定

広島県呉市にある大和ミュージアム（呉市海事歴史科学館）の公式Xは2026年3月30日、リニューアル後の館内の様子を30秒の動画にまとめた映像を公開したと発表しました。

【動画】新たな展示物をチラ見せ！ これが、リニューアルされた大和ミュージアムです

同ミュージアムは2025年2月17日からリニューアルのため休館していますが、2026年4月23日のリニューアルオープンに向け、新しくなった館内を30秒の動画に編集し、公式YouTubeに投稿しました。

動画のサムネイルには、同ミュージアム1階の「大和ひろば」に展示されている全長26.3mの10分の1スケール戦艦「大和」の模型が使用されています。この模型はリニューアルに際し、最新の整備や調査・研究の成果を反映した変更が行われたとのことです。

また、大きく変わる予定の3階展示室とみられるエリアも公開されており、アメリカ軍の施設で発見された誉エンジンや、ワシントンのスミソニアン航空宇宙博物館から寄贈された火星エンジンなど、実物の航空機エンジンのほか、明治時代の水雷艇に搭載されていた三段膨張蒸気機関などが紹介されています。

なお、リニューアル開館後最初の土曜日である4月25日の呉市では、海上自衛隊の艦艇見学や港内クルーズのほか、二河野球場ではプロ野球ファーム・リーグ公式戦として「広島東洋カープ対福岡ソフトバンクホークス」戦も開催されます。