「オープン戦に比べればめっちゃ良きや！」佐々木朗希、今季初登板は5回途中1失点 本拠地のファンからも温かい拍手
佐々木朗希は今季初登板で5回途中1失点の内容だった(C)Getty Images
ドジャースの佐々木朗希が現地時間3月30日、本拠地でのガーディアンズ戦に今季初登板。5回途中78球4安打1失点2四球4奪三振で降板した。
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初回に先頭のスティーブン・クワンをカットボールで見逃し三振、チェース・デローターを二ゴロに仕留めた。二死からホセ・ラミレスに中前へ運ばれると二盗を決められたが、カイル・マンザードを159キロの直球で詰まらせ左飛に打ち取った。
2回はガブリエル・アリアスをカットボールでバットに空を切らせるなど、三者凡退で抑えたが、3回はオースティン・ヘッジズに二塁打を浴び、犠打で一死三塁とされると、クワンに適時打を許して1点を先制された。
4回はダニエル・シュニーマンを158キロの直球で空振り三振。一死から四球を与えたが、後続を打ち取っている。 5回は先頭のアンヘル・マルティネスに安打を許したところで、デーブ・ロバーツ監督がマウンドに向かい、この回途中で降板した。
マウンドを降りる佐々木に本拠地のファンは温かい拍手で称え、SNS上のファンも「佐々木朗希良かったんじゃないか」「まずまずの今季初登板」「佐々木朗希はやっぱりポテンシャルえげつないな 制球さえ安定すればマジで化ける」「佐々木朗希オープン戦に比べればめっちゃ良きや！援護点無かったの残念」とコメントを寄せている。
オープン戦では4試合に登板して防御率15.58と結果を残せず、制球にも苦しんだが、今季初登板で試合をつくった。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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