沢村一樹、ドラマ初監督「神経使った」 指揮振り返る 指先に触れるシーンで“沢村イズム”「下流の川のように…」

沢村一樹、ドラマ初監督「神経使った」 指揮振り返る 指先に触れるシーンで“沢村イズム”「下流の川のように…」