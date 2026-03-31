◆米大リーグ ドジャース―ガーディアンズ（３０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３０日（日本時間３１日）、本拠地・ガーディアンズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、０―１で迎えた６回１死走者なしの３打席目は、カウント２―２から外角低めの８５・２マイル（約１３７・１キロ）のチェンジアップに泳がされて空振り三振に倒れた。

ガーディアンズの先発は、パーカー・メシック投手（２５）。昨年デビューしたばかりの左腕で、大谷は初対戦だった。１回裏先頭の１打席目は内角ボール気味のシンカーに詰まらされながらも、左翼の前に落ちるポテンヒット。開幕戦以来３試合、１３打席ぶり安打となった。これで昨年８月２４日（同２５日）の敵地・パドレス戦から続く連続試合出塁を「３５」とし、自己最長に王手をかけた。２打席目は１点を追う３回無死一、二塁の場面で迎えたが、二走ロハスがけん制死で１死一塁に。その後は、フルカウントから外角ボール気味のスライダーにバットを合わせたが、中直だった。

大谷は開幕の本拠地・ダイヤモンドバックス３連戦で、開幕戦の１打席目に安打を放ったが、その後は２試合、１２打席連続で安打なし。５四死球があったとはいえ、長打はなく、この日の試合開始前の時点で打率は１割２分５厘で、今季初本塁打に期待がかかっている。

先発した佐々木朗希投手（２４）は、オープン戦４登板で四球に苦しんで防御率１５・５８と不安を残してマウンドに上がったが、５回途中４安打１失点、２四球と粘りの投球を見せて勝利投手の権利こそつかめなかったが、粘投で最低限試合を作った。

あす３１日（同４月１日）の本拠地・ガーディアンズ戦では今季初登板初先発が予定されており、試合前はキャッチボールをして最終調整を行った。