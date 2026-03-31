開幕翌日に来場、マシンを視察し購入申し出

大阪・関西万博で展示された全自動入浴マシン「ミライ人間洗濯機」が今春、初めて輸出される。

輸入元の関係者が昨年４月の開幕直後に会場を訪れ、入浴する来場者の様子からリラックス効果も高いと評価したことがきっかけだ。開発した大阪市の水回りメーカー「サイエンス」は「海外への進出は考えてもいなかった。多くの人に楽しんでほしい」としている。

ミライ人間洗濯機は、微細な泡を含む温水が全身を包み込み、皮脂などの汚れを取り除く。せっけんやシャンプーを使わず、環境に優しいのが特徴だ。心拍数に応じて気持ちを落ち着かせる映像や音楽も流れ、会期中の体験会は予約がすぐに埋まる人気ぶりだった。

この未来型マシンに目を付けたのが、米ジョージア州の自然豊かなリゾート地で、今夏にも一部オープンする大型保養施設の米国企業関係者だった。設備面の選定を担ったこの企業の日本担当のクリス・バイランドさん（３５）は、万博開幕の翌日に来場してマシンを視察。「環境と調和し、心身の健康への貢献を目指す施設の考え方に一致する」と感じ、サイエンス社に購入を申し出た。

同社によると、万博に向けて約１億円かけて開発したマシンは、展示した１台のみ。当初は製品化を計画していなかったが、バイランドさんとの交渉や、万博で予約が取れない希望者が多かったことも受け、販売を決めた。国内向けには昨年末からホテルなどへの納入を始めている。

米国の保養施設には計５台を順次輸出する予定で、価格は非公表としている。

バイランドさんは「米国では、浴槽に入る習慣があまりないが、瞑想（めいそう）のような経験ができ、多くの人が気に入るはずだ。日本の技術の素晴らしさを感じてもらえるとうれしい」と話す。

万博出展の中小企業、複数社が輸出の商談まとまる

万博を契機に、国内企業による海外進出が始まっている。中小企業基盤整備機構（東京）と近畿経済産業局は昨年１月以降、万博に出展するなどした関西の中小企業５７社について、海外企業との商談を支援。すでに複数社が海外への輸出に向けた商談をまとめたという。