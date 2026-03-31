紗栄子、ベッドでの際どい姿に視線集中「大人の色気ダダ漏れ」「ドキッとした」
【モデルプレス＝2026/03/31】モデルの紗栄子が3月30日、自身のInstagramを更新。雑誌「otona SWEET」（宝島社）の撮影のオフショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】メジャーリーガーの39歳元妻「思わず二度見」ベッドで際どい姿に
紗栄子は「2週間前の ＠otonasweet の撮影」「小浜島が恋しい」と「otona SWEET」の撮影のオフショットを複数枚投稿。満開のブーゲンビリアに顔を寄せるショットでは、ベアトップの黒のワンピースを合わせ、美しい背中が際立つスタイルを披露している。そのほか、ベッドの上で、白のランジェリー姿でアンニュイな表情を浮かべるショットやうつ伏せに寝そべる姿、黒のシースルーセットアップ姿で馬と戯れる姿などを公開している。
この投稿にファンからは「どの写真も可愛い」「美しさが眩しい」「大人の色気ダダ漏れしてる」「ドキッとした」「思わず二度見」「スタイル抜群」「お人形さんのよう」「雑誌が楽しみ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】メジャーリーガーの39歳元妻「思わず二度見」ベッドで際どい姿に
◆紗栄子、ベッドでの素肌見せショット公開
紗栄子は「2週間前の ＠otonasweet の撮影」「小浜島が恋しい」と「otona SWEET」の撮影のオフショットを複数枚投稿。満開のブーゲンビリアに顔を寄せるショットでは、ベアトップの黒のワンピースを合わせ、美しい背中が際立つスタイルを披露している。そのほか、ベッドの上で、白のランジェリー姿でアンニュイな表情を浮かべるショットやうつ伏せに寝そべる姿、黒のシースルーセットアップ姿で馬と戯れる姿などを公開している。
◆紗栄子の投稿に反響
この投稿にファンからは「どの写真も可愛い」「美しさが眩しい」「大人の色気ダダ漏れしてる」「ドキッとした」「思わず二度見」「スタイル抜群」「お人形さんのよう」「雑誌が楽しみ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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