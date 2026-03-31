「洗脳された」西洋人からの精子提供で未婚のまま出産した日本人タレント、韓国芸人と交際した過去

韓国で活動中の日本人タレント、藤田小百合が、過去に韓国のコメディアンと交際していた事実を認めた。

去る3月30日、YouTubeチャンネル「Zzanbro」に出演した藤田は、コメディエンヌのペン・ヒョンスクとの縁に言及し、過去に受けた助言を公開した。

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彼女は、「ペン・ヒョンスクさんが10年前から私にコメディアンと結婚するように洗脳してきた」として、「コメディアンが最高だと言っていた」と伝えた。

彼女の話を聞いていたコメディアンのキム・ギョンウクは、「だから小百合さんはコメディアンと付き合ったんだよね？」と突然藤田の過去の恋愛を持ち出した。

予想外の発言に彼女は戸惑い、MCのシン・ドンヨプはまるですべて知っているかのように「皆知っているでしょ」と彼女の発言を促した。

（写真＝YouTubeチャンネル「Zzanbro」）

1枚目：藤田小百合、2枚目左：キム・ギョンウク、3枚目左：シン・ドンヨプ

キム・ギョンウクは、「小百合さんが名前を話してくれないので、『自分は事故であそこの玉が片方ない』という作り話で秘密を1つ打ち明けるふりをして、小百合さんの秘密を聞き出した」と明かし、藤田は「片方ないということを心配していた」と付け加えた。

これに対し、シン・ドンヨプは藤田の元恋人としてコメディアンのユ・ミンサンを上げ、「ユ・ミンサンでしょ」と推測した。

藤田は、即座に「違う、違う。ユ・ミンサンではない」と強く否定したが、コメディアンと付き合ったことはあるかという繰り返される確認に対しては、「ある」と答え、過去の恋愛を公式に認めた。

藤田は、相手のコメディアンが誰であるかは明かさなかったが、過去の恋愛経験を愉快に語り、スタジオの雰囲気を盛り上げた。

◇藤田小百合 プロフィール

1979年10月13日生まれ。東京都出身。韓国で活動する日本人タレント。2007年の韓国KBS2バラエティ番組『美女たちのおしゃべり』（原題）でブレイク。その後、韓国で数々のバラエティ番組に出演して顔を知らせた。40代に突入すると、子宮年齢がすでに「48歳」という診断を受け、自発的に“未婚の母”になることを決意。精子バンクに保管された西洋男性の精子提供を受けて妊娠し、2020年11月に日本で3200gの男児ゼンくんを出産した。