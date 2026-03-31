「デート・ア・ライブV」より時崎狂三が魅惑のウィッチスタイルで1/7スケールフィギュア化！ 12月発売予定
【時崎狂三 ウィッチスタイルver. 1/7スケールフィギュア】 受注期間：5月18日23時59分まで 12月 発売予定 価格：24,200円
フリューは、フィギュア「時崎狂三 ウィッチスタイルver. 1/7スケールフィギュア」を12月に発売する。価格は24,200円。
本製品は、アニメ「デート・ア・ライブV」より、「時崎狂三」が魅惑のウィッチ衣装を纏った姿を、同社のフィギュアブランド「F:NEX」から1/7スケールでフィギュア化したもの。
深紅の魔女帽子が特徴的なウィッチスタイルは、ポーズ・衣装ともにフリューオリジナルデザインとなっており、光沢感のある黒を基調としたコスチュームは細部まで丁寧に造形し、流れるような髪の動きや透け感を帯びた袖、腰元を飾るバラや短銃の質感など、随所にこだわりを詰め込んでいる。
「時崎狂三 ウィッチスタイルver. 1/7スケールフィギュア」仕様：塗装済み完成品 スケール：1/7スケール サイズ：全高 約250mm（台座含まない）
＼ F:NEX 受注開始🎉 ／- FURYU HOBBY MALL【公式】 (@furyu_hm) March 31, 2026
『デート・ア・ライブⅤ』
「時崎狂三 ウィッチスタイルver. 1/7スケールフィギュア」が登場🎊
ポーズ・衣装ともにフリューオリジナルデザイン🎀
詳細はぜひサイトでご覧ください🔫
📅 予約締切：5/18
ご予約はコチラ！https://t.co/bxMa9cI3F6#date_a_live #デアラ pic.twitter.com/3rWPEX8Kbq
(C)2023 橘公司・つなこ／KADOKAWA／「デート・ア・ライブⅤ」製作委員会