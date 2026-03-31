【波浪警報】和歌山県・田辺市田辺、新宮市、白浜町、すさみ町、那智勝浦町、太地町などに発表 31日12:48時点
気象台は、午後0時48分に、波浪警報を田辺市田辺、新宮市、白浜町、すさみ町、那智勝浦町、太地町、串本町に発表しました。
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南部では、31日夜のはじめ頃まで高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■田辺市田辺
□波浪警報【発表】
31日夜のはじめ頃にかけて警戒
予想最大波高 6m
■新宮市
□波浪警報【発表】
31日夜のはじめ頃にかけて警戒
予想最大波高 6m
■白浜町
□波浪警報【発表】
31日夜のはじめ頃にかけて警戒
予想最大波高 6m
■すさみ町
□波浪警報【発表】
31日夜のはじめ頃にかけて警戒
予想最大波高 6m
■那智勝浦町
□波浪警報【発表】
31日夜のはじめ頃にかけて警戒
予想最大波高 6m
■太地町
□波浪警報【発表】
31日夜のはじめ頃にかけて警戒
予想最大波高 6m
■串本町
□波浪警報【発表】
31日夜のはじめ頃にかけて警戒
予想最大波高 6m