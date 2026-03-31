「ピノ」、ポケモンとコラボ ピック＆パッケージクラフト「ピノガチャ」など新デザイン
森永乳業「ピノ」シリーズから、ポケットモンスターのポケモンたちが登場する商品を4月より順次発売する。きょう31日に発表した。
【画像】幻ポケモン柄！「ピノ」のオリジナルピック
ポケモンパッケージは、「ピノ」、「ピノ チョコアソート」、「ピノ シーズンアソート」の3商品で展開する。「ピノ （ポケモンパッケージ）」を4月上旬より順次、「ピノ チョコアソート（ポケモンパッケージ）」を4月中旬より順次、「ピノ シーズンアソート（ポケモンパッケージ）」を4月20日より、数量限定で発売する。
9地方のポケモン達が地方別にパッケージに登場。「ピノ（ポケモンパッケージ）」では、3地方のポケモンが登場する通常パッケージ3種類に加え、ピカチュウとディグダがデザインされたレアパッケージ2種類を展開。合計5種類のパッケージとなる。
「ピノ チョコアソート（ポケモンパッケージ）」と「ピノ シーズンアソート（ポケモンパッケージ）」でも、3地方のポケモンが登場するパッケージをそれぞれ3種類展開する。
■「ピノ （ポケモンパッケージ）」
計5種類のパッケージの内側には絵探しで遊べる仕掛けがあり、ピノを食べ終わった後もトレイを取り出して楽しめる内容になっている。さらに、昨年に続き、全10種類のポケモンデザインに加えて、幻のポケモン・ミュウのデザインが入ったポケモンオリジナルピックや、3種類のレア刻印が入ったトレイなど、ワクワクする仕掛けを多数展開する。通常デザインのピックが入っている場合があり。
■「ピノ チョコアソート（ポケモンパッケージ）」、「ピノ シーズンアソート（ポケモンパッケージ）」
アソートタイプでは、個包装にポケモンのシルエットが印刷されており、全27種類のポケモンによるシルエットクイズを楽しめる。さらに、アソートタイプ恒例の企画として、2箱を使って遊べるパッケージクラフト「ピノガチャ」※1を昨年に続き採用。6粒タイプとは異なる、アソートタイプならではのワクワクする仕掛けを提供する。さらに、「ピノ（ポケモンパッケージ）」の裏面パッケージで作れるモンスターボール※2を使って「ピノガチャ」に入れて遊ぶこともできる。
フレーバーは、チョコアソートがバニラ・アーモンド・チョコの3種類、シーズンアソートがバニラ・ストロベリー・チョコミントの3種類。特にチョコミントは6粒入りで人気の高いフレーバーで、アソートタイプでは今回“初”の採用となる。
※1 対象のアソートパッケージ2箱を使って個包装ピノ専用のガチャがつくれるクラフト。チョコアソート1箱とシーズンアソート1箱でもつくれる。
※2 レアパッケージは対象外。
【画像】幻ポケモン柄！「ピノ」のオリジナルピック
ポケモンパッケージは、「ピノ」、「ピノ チョコアソート」、「ピノ シーズンアソート」の3商品で展開する。「ピノ （ポケモンパッケージ）」を4月上旬より順次、「ピノ チョコアソート（ポケモンパッケージ）」を4月中旬より順次、「ピノ シーズンアソート（ポケモンパッケージ）」を4月20日より、数量限定で発売する。
「ピノ チョコアソート（ポケモンパッケージ）」と「ピノ シーズンアソート（ポケモンパッケージ）」でも、3地方のポケモンが登場するパッケージをそれぞれ3種類展開する。
■「ピノ （ポケモンパッケージ）」
計5種類のパッケージの内側には絵探しで遊べる仕掛けがあり、ピノを食べ終わった後もトレイを取り出して楽しめる内容になっている。さらに、昨年に続き、全10種類のポケモンデザインに加えて、幻のポケモン・ミュウのデザインが入ったポケモンオリジナルピックや、3種類のレア刻印が入ったトレイなど、ワクワクする仕掛けを多数展開する。通常デザインのピックが入っている場合があり。
■「ピノ チョコアソート（ポケモンパッケージ）」、「ピノ シーズンアソート（ポケモンパッケージ）」
アソートタイプでは、個包装にポケモンのシルエットが印刷されており、全27種類のポケモンによるシルエットクイズを楽しめる。さらに、アソートタイプ恒例の企画として、2箱を使って遊べるパッケージクラフト「ピノガチャ」※1を昨年に続き採用。6粒タイプとは異なる、アソートタイプならではのワクワクする仕掛けを提供する。さらに、「ピノ（ポケモンパッケージ）」の裏面パッケージで作れるモンスターボール※2を使って「ピノガチャ」に入れて遊ぶこともできる。
フレーバーは、チョコアソートがバニラ・アーモンド・チョコの3種類、シーズンアソートがバニラ・ストロベリー・チョコミントの3種類。特にチョコミントは6粒入りで人気の高いフレーバーで、アソートタイプでは今回“初”の採用となる。
※1 対象のアソートパッケージ2箱を使って個包装ピノ専用のガチャがつくれるクラフト。チョコアソート1箱とシーズンアソート1箱でもつくれる。
※2 レアパッケージは対象外。