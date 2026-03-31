31日（火）午後は東海で大雨。太平洋側では強風・高波に注意

＜31日（火）の天気＞

低気圧や湿った空気の影響で、西日本では朝にかけて雨が強まりました。

1時間降水量は徳島・美波町日和佐で79.0ミリ、高知・室戸市佐喜浜と宮崎・日南市油津で59.0ミリと、非常に激しい雨が降りました。発達した雨雲は東日本から東北へ移り、東海地方で雨が強まってきています。

午後は西日本で天気が回復する一方で、東海や北陸、東北で雨脚が強まる見込みです。特に静岡県で夕方にかけて警報級の大雨になるおそれがあります。

関東も夕方にかけて雨が降ったりやんだりで、南風がかなり強まる予想です。太平洋側では広く強風が吹き、近畿から関東沿岸では高波に警戒が必要です。夜は低気圧が近づく北海道太平洋側でも雨やみぞれになるでしょう。

＜予想最高気温＞

西日本では夏日になるところがありそうです。関東や東海では夕方以降に最高気温がでる見込みです。

札幌 11℃（-2）

仙台 16℃（＋1）

新潟 17℃（-5）

東京 18℃（-3）

名古屋 19℃（-4）

大阪 25℃（＋1）

鳥取 25℃（＋1）

高知 26℃（＋3）

福岡 19℃（-5）

＜週間予報＞

■西日本

4月1日（水）新年度スタートも午前中から雨となり、太平洋側では本降りになるでしょう。2日（木）と3日（金）は晴れてお花見日和。4日（土）は再び雨や風が強まって、広く荒れた天気になるおそれがあります。5日（日）には回復する見込みです。

■北日本・東日本

4月1日（水）新年度スタートは東日本では午後から雨、真新しいスーツをぬらさないように、朝雨が降っていなくても傘を持ってお出かけください。東北も夜には降り出す見込みです。

2日（木）の午前中まで雨の残るところが多いでしょう。3日（金）は貴重な晴れ間。東京では最後のお花見チャンスになるかもしれません。土日は北海道も含めて広く雨が降り、東京や名古屋では桜が散ってしまうかもしれません。