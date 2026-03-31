4人組バンドKNOCK OUT MONKEYが31日、インスタグラムの公式アカウントを更新。ベース、亜太の脱退を発表した。

公式アカウントでは「KNKNOCK OUT MONKEYより大切なお知らせ いつもKNOCK OUT MONKEYを応援していただき、誠にありがとうございます。この度、ベースの亜太が一身上の都合により、バンドを脱退することとなりました」と亜太の脱退が報告された。

続けて「突然の発表で驚かせてしまい、申し訳ありません。メンバー4人で話し合いを重ねた結果彼の意思を尊重し、別々の道を歩むという結論に至りました」と謝罪し、脱退に至った経緯が説明された。

さらに「4人の最後のステージは、4月24日・25日・26日の3日間にわたり開催されるKNOCK OUT MONKEY pre.FLIP THE WORLD release TOUR 2026 ツアーファイナル 4月26日（日）神戸 太陽と公演となります。4月27日以降の活動につきましては、サポートメンバーを迎えKNOCK OUT MONKEYとして止まることなく継続してまいります」と今後ついて言及し「残り少ない時間ではありますが最後までこの4人のKNOCK OUT MONKEYをよろしくお願いいたします。2026年3月31日 KNOCK OUT MONKEY」と投稿を結んだ。

KNOCK OUT MONKEYは、14年にリリースした「Greed」がアニメ「名探偵コナン」オープニングとなった。