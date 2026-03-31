「新たなスタート」速水もこみち、“突然のご報告”。「いろいろありますね。頑張って」妻は平山あや
俳優の速水もこみちさんは3月31日、自身のInstagramを更新。4月1日から新たなスタートを切ることも明かし、ファンから多くの反響が寄せられています。
【画像】速水もこみちの直筆メッセージ全文
「10代後半で芸能界に入り右も左も分からなかった自分」を支えてくれた関係者やファンへの感謝、「皆さまとのご縁は財産だと思っております」という言葉、そして「明日4月1日から新たなスタートとなりますが、今後とも変わらぬご厚情を賜りますようお願い申し上げます」との締めの言葉が記されていました。
コメントでは「いろいろありますね。頑張ってください」「応援してます！邁進してください」「頑張ってね」「お身体に気をつけて頑張ってください」「これからも応援しますよ」などの声が寄せられています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【画像】速水もこみちの直筆メッセージ全文
2026年3月31日付で事務所退所を発表速水さんは「私、速水もこみちは2026年3月31日をもちまして、所属事務所を退所いたします。突然のご報告となりましたことを、心よりお詫び申し上げます」とつづり、直筆のメッセージを写した画像を1枚載せています。
コメントでは「いろいろありますね。頑張ってください」「応援してます！邁進してください」「頑張ってね」「お身体に気をつけて頑張ってください」「これからも応援しますよ」などの声が寄せられています。
妻は平山あやさん妻は俳優の平山あやさんの速水さん。2019年8月に結婚しました。今回、突然の退所発表ながら、2026年4月1日からの新たな門出を前向きに報告。今後の活動に注目が集まります。
(文:橋酒 瑛麗瑠)