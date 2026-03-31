医師で作家の鎌田實先生は、人とは違う自分らしさやユーモアを「変さ値」と表現し、「あなたらしさであり、ほかの誰も持っていない『自分だけの武器』」だと語ります。これまでさまざまな人々に「変さ値」の重要性を話してきた鎌田先生ですが、そんな中で、自分らしくあろうと挑戦している「変さ値」の高い女性たちの存在に気づいたといいます。そこで今回は、鎌田先生の著書『女の“変さ値”』より、日本人女性初の国際連合事務次長として軍縮担当上級代表を務める、中満泉さんのインタビューをお届けします。

【写真】鎌田實先生

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脅かされる国際秩序

今、世界の情勢は冷戦後かつてないほどに混乱しており、核兵器使用のリスクが高まっている。

同時に、科学技術の進展によるＡＩの軍事利用や生物兵器・小型兵器の利用というリスクも危ぶまれている。

国連の影響力が弱まっていることも指摘されるなかで、中満泉さんは現在の世界情勢をどのようにご覧になっているのだろうか。

僕がそう問いかけると、まずはこれまで地道に積み上げられてきた国際秩序の話からしてくださった。

国連憲章や国際法に基づく国際秩序

「やはり軸にしなければならないのは、国連憲章や国際法に基づく国際秩序です。この国際秩序というのは、私たち人類が幾多の戦争を経験するなかで、少しずつ積み上げてきたものです。

とりわけ現在の重要な秩序のもととなっている国連憲章や国連そのものは、第2次世界大戦をきっかけに構築され、自衛を除いた戦争が違法化されたのです。



『女の“変さ値”』（著：鎌田實／潮出版社）

不幸にも防げなかった場合でも戦争には国際人道法という守るべき一定のルールがあり、これも国際秩序の重要な一部です。

そうした国際秩序がいま、ウクライナ侵攻やガザ紛争によって脅かされています。大前提として、まずはこの秩序をなんとか守り抜かなければなりません」

状況を好転させるためには

中満さんの30年以上に及ぶ国際社会での経験を通して見ても、現在のような危機的な状況は「見たことがない」と言っていたことが印象的だった。「20代の2人の娘たちの世代の将来のためにも、少しでも状況を好転させたい」という言葉からは、本然的に平和を希求する母親の顔が垣間見えた気がする。

では、状況を好転させるためには、具体的に何が必要なのだろうか。

「国際的な協力です。これまで人類が経験してこなかったリスクに対しては、一国もしくは主要国だけでは対応しきれません。現下の分断の構図はなんとしても乗り越えなければならないのです。そのときに重要な役割を果たすべきなのは国連です。

国連とは、私たち事務局だけを指しているのではありません。加盟国である193カ国のすべての国々が国連なんです。私たち事務局の立場は、あくまでその後押しで、当事者同士では難しい対話の橋渡しをしたり、オプションを提示したりするというものです。いまこそ加盟国と事務局の共同作業が必要だと思います」

策定された「未来のための協定」

2024年9月には国連の「未来サミット」が開催された。

そこで策定された「未来のための協定」は「事務局の後押し」を象徴するものだったという。

サミットはグテーレス事務総長の発案で開催され、協定にはＳＤＧｓの達成に向けて取り組みを加速させることや、新たな地球規模課題の解決に向けての行動指針が盛り込まれた。

「じつはこの協定の策定は最後まで難航したんです。各国のギリギリの駆け引きもあり、交渉が終わったのは午前2時でした。こうした文書は句読点一つで意味合いが変わったりしますので、最後の最後まで頭を使って考え、しっかりとした論理を組み立てて、合意を形成しなければなりません。私としては、そこにこの仕事の面白みを感じますし、同時に大変な仕事でもあると感じています」

※本稿は、『女の“変さ値”』（潮出版社）の一部を再編集したものです。