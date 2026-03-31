【山梨県】「落ち着いた雰囲気」富士山を眺めてゆったりできる「山中湖温泉」の魅力とは？
山中湖温泉の大きな特徴は、なんといってもその優れた泉質にあります。水素イオン濃度（pH）が10前後という全国屈指の高アルカリ性単純温泉であること。湯上がりの肌が滑らかになると高く評価されています。
特に有名なのが、四季折々の富士山の絶景を楽しめる「紅富士の湯」と、木々の温もりに包まれる「石割の湯」の2つの施設です。「紅富士の湯」では冬限定で朝日を浴びて山肌が赤く染まる『紅富士（べにふじ）』を眺めるという、この地ならではのぜいたくな体験も可能です。
都心からのアクセスの良さと、雄大な富士山を間近に感じる開放感が相まって、都会の喧騒（けんそう）を離れてリフレッシュしたい人々に選ばれ続けています。
グルメでは、山梨県の郷土料理である「ほうとう」が絶品です。カボチャや季節の野菜がたっぷり入ったみそ仕立ての太麺は、温泉で温まった体に染み渡るおいしさ。冬にはワカサギ釣りを体験し、新鮮な味覚を堪能するといった、山中湖ならではのレジャーも充実しています。
「落ち着いた雰囲気でゆったりできそうだから」（30代女性／静岡県）」
「冬の澄んだ空と富士山を見てからリラックスしたいから」（20代女性／東京都）」
「景色が素敵そうだから」（20代女性／宮城県）」
「山中湖がいいですね。温泉」（50代男性／群馬県）」
「景観が良い」（30代女性／茨城県）」
※All About ニュース編集部が実施した「冬に行きたい温泉地」に関するアンケートより抜粋（調査期間：2026年1月14〜15日、回答者250人）
(文:All About ニュース編集部)
特に有名なのが、四季折々の富士山の絶景を楽しめる「紅富士の湯」と、木々の温もりに包まれる「石割の湯」の2つの施設です。「紅富士の湯」では冬限定で朝日を浴びて山肌が赤く染まる『紅富士（べにふじ）』を眺めるという、この地ならではのぜいたくな体験も可能です。
「山中湖温泉」周辺には何がある？山中湖周辺は、アクティビティと絶景の宝庫です。湖畔を一周できるサイクリングロードでのサイクリングや、遊覧船「白鳥の湖」でのクルージングなど、富士山をさまざまな角度から楽しむことができます。また、季節ごとに色とりどりの花々が咲き誇る「山中湖 花の都公園」は、富士山を背景にしたフォトジェニックなスポットとして欠かせません。
グルメでは、山梨県の郷土料理である「ほうとう」が絶品です。カボチャや季節の野菜がたっぷり入ったみそ仕立ての太麺は、温泉で温まった体に染み渡るおいしさ。冬にはワカサギ釣りを体験し、新鮮な味覚を堪能するといった、山中湖ならではのレジャーも充実しています。
「落ち着いた雰囲気でゆったりできそうだから」これまでにAll About ニュース編集部が実施したアンケート調査では、下記のような評価が寄せられています。
「落ち着いた雰囲気でゆったりできそうだから」（30代女性／静岡県）」
「冬の澄んだ空と富士山を見てからリラックスしたいから」（20代女性／東京都）」
「景色が素敵そうだから」（20代女性／宮城県）」
「山中湖がいいですね。温泉」（50代男性／群馬県）」
「景観が良い」（30代女性／茨城県）」
※All About ニュース編集部が実施した「冬に行きたい温泉地」に関するアンケートより抜粋（調査期間：2026年1月14〜15日、回答者250人）
(文:All About ニュース編集部)