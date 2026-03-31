地方銀行の3年定期に200万円「簡単に引き出せないのが安心」現金6割派の資産配分
All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年1月6日に回答のあった、東京都在住42歳男性の預金に関する考え方を見ていきます。
同居家族構成：本人、妻（40歳）、子ども（10歳）
居住地：東京都
住居形態：持ち家（戸建て）
雇用形態：正社員
世帯年収：本人550万円、妻650万円
現預金：800万円
リスク資産：600万円
現在利用している定期預金は「地方銀行の3年定期で、200万円ほど」預け入れていると言います。
預けたお金は「将来の住宅修繕費として確保しています。すぐに使う予定がないので、定期にしました」と明かし、「金利は高くありませんが、簡単に引き出せない点が安心感につながっています」と評価しています。
また、「日常的に使う生活費と、急な出費に備えて、家に5万円ほど置いて」いるそう。「引き出しの中で、使い道ごとに封筒を分けて整理しています。用途が一目で分かるので管理しやすい」と語られています。
なお、現在の資産配分は「現金6割、リスク資産4割」。「子どもの教育費や住宅修繕費用など、まとまった支出が読みにくいため、現金をやや多めに」しているそうですが、実際には予想を上回る支出になりそうとのこと。今後はさらに「現金を増やしたい。手元資金を厚めにして」将来に備える考えのようです。
実際に、過去には「家電の故障や医療費の支出が続いた時期があり、急な出費に対応できる現金の重要性を強く感じました。また、投資でも相場が下がった時に慌てて売買せず、落ち着いて続けられました。現金があると心に余裕が生まれます」と振り返り、現金を確保しておくことの安心感を語られていました。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
回答者プロフィール年齢性別：42歳男性
同居家族構成：本人、妻（40歳）、子ども（10歳）
居住地：東京都
住居形態：持ち家（戸建て）
雇用形態：正社員
世帯年収：本人550万円、妻650万円
現預金：800万円
リスク資産：600万円
「将来の住宅修繕費として地方銀行の3年定期に200万円」現預金について、「生活費用は普通預金に、当面使わない分は定期預金と別の口座に分けて管理」していると言う投稿者。
現在利用している定期預金は「地方銀行の3年定期で、200万円ほど」預け入れていると言います。
預けたお金は「将来の住宅修繕費として確保しています。すぐに使う予定がないので、定期にしました」と明かし、「金利は高くありませんが、簡単に引き出せない点が安心感につながっています」と評価しています。
また、「日常的に使う生活費と、急な出費に備えて、家に5万円ほど置いて」いるそう。「引き出しの中で、使い道ごとに封筒を分けて整理しています。用途が一目で分かるので管理しやすい」と語られています。
「現金6割、リスク資産4割。今後はさらに現金を増やしたい」現預金は最低でも「400万〜500万円ほどが、生活防衛費としてあると安心」と投稿者。「収入が途絶えても半年以上生活できるくらい。家族がいるため、余裕を持った金額」だと説明しています。
なお、現在の資産配分は「現金6割、リスク資産4割」。「子どもの教育費や住宅修繕費用など、まとまった支出が読みにくいため、現金をやや多めに」しているそうですが、実際には予想を上回る支出になりそうとのこと。今後はさらに「現金を増やしたい。手元資金を厚めにして」将来に備える考えのようです。
実際に、過去には「家電の故障や医療費の支出が続いた時期があり、急な出費に対応できる現金の重要性を強く感じました。また、投資でも相場が下がった時に慌てて売買せず、落ち着いて続けられました。現金があると心に余裕が生まれます」と振り返り、現金を確保しておくことの安心感を語られていました。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)