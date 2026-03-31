お笑いの仕事だけでなく、俳優・エッセイストとしても忙しい毎日を送る青木さん。『Nスタ』ゲストコメンテーターも務めています。今回は「近年恒例になっている誕生月の検診を受けてきた人として」を綴ります。

【写真】違いが分からないわたしの肺のCT

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「思い立ち、〈愚痴〉と〈弱音〉の違いを調べてみた。弱音を吐けないわたしがつぶやいているのは愚痴？弱音？」はこちら

誕生月にすることと言えば

３月は誕生月。

忘れっぽくなったわたしも、流石に誕生日は忘れない（心優しい人が、もう少しで誕生日だねと教えてくれるからでもあるが)。

ということで、誕生月にすることと言えば、近年ひとつだけある。肺の検診にいくことだ。ついでに、人間ドックも春と決めている。

肺腺がんの手術を2019年にしたわたしは、肺のCTに関しては執刀医の似鳥先生の医院に通っている。長い付き合いになってきた。当時は東大病院にいらしたが、今は文京区でクリニックをしている。

かつて右肺上葉部にがんが見つかったので、主にそのあたりを入念にみますね、と先生。

何度か婦人公論.jpの連載に書いてはきたが、肺がんについてはだいぶ詳しくなってきた。とはいえ、他のがんのことはまったくわからないが。

肺腺がんについて。

わたしのようなタイプの肺腺がんは煙草を吸っていたかどうかは関係がないという（喫煙が影響する扁平上皮がんや小細胞がんもある）。

アジア圏の女性に多く、ポツポツとイボのように出来やすいタイプのがんで、小さなものはレントゲンでは写らず、CT検査でしか見つけることができないという。

わたしには違いが分からないCTの写真

2017年に、初めての人間ドックで要再検査通知が届いた。恐る恐る病院へ行き、言われたことは

「この小さなカゲはがんかもしれないし、肺炎のあとかもしれないし、炎症かもしれない。ガンかどうかは、経過観察するしかない。小さなカゲが、大きくなるか、なったらどのような形に変化するか、それをみて判断する。炎症ならカゲ自体消えることもある」

というような説明であった。

そういうものなのね、ということしかなかったが、気持ち的に言えば、2017年の経過観察がスタートしたところから不安を抱えることになった。

その時の心持ちは何とも言えずグレー、泣くに泣けない晴れない毎日、と言ったところだったか。結局わたしの場合は半年毎の経過観察をして、小さなカゲはどうやら形を変え、がんという病名がついた。ほら、形が変わりましたでしょう？と何度CTの写真をみても、サッパリわからず、医師の見立てというのは凄いものだと感心する。

手術から７年が経ち

おかげさまで2026年春のCT検査でも問題がないですね、と言っていただき、昨年のCTと今回のを並べて見比べてみたが、やはりよくわからなかった。

ひとつ指摘されたのは高脂血症。

コレステロールが高いのでは、ということだ。

肺のCTをみて、そんなことがわかるのね、ということも驚きだが。



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50余年生きてきたわたしは…

そういえば昨年の人間ドックで、

若い頃、低血圧で困っていたわたしだが、最近の血圧の上がり具合に驚いている

中学時代。低血圧で起きられないというと、でかい図体して何甘えてるんだ、と鼻で笑われたものだ

体が大きいというだけで「健康優良児と言われ切ったあの時代

小さく産まれて体が弱かった子も多かったからかもしれないが。

えらい言われようだったよ。

昭和懐かしい！

50余年生きてきたわたしは、血液サラサラになる薬を飲むという判断を、近い将来することになるかもしれません。

なんかすみません、その薬、老人の薬だと思っていましたが我が事になってきました。

誕生日おめでとう！