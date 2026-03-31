EV戦略の転換と「残った」期待の星

ホンダは2026年3月12日、世界のEV市場における需要の変化に合わせ、四輪電動化戦略の修正を発表しました。

これまで「Honda 0シリーズ」のフラッグシップとして期待されていた「Saloon」や「SUV」、そしてアキュラブランドの「RSX」といった大型モデルの開発中止は、多くのファンを驚かせました。

【画像】超カッコいい！ これがホンダの「コンパクトSUV」です！（28枚）

しかし、この厳しい選択の中でも開発が継続され、いよいよ実戦に向けた動きを見せているのが、エントリーモデルを担う「ゼロ アルファ」です。

2027年には日本をはじめとするグローバル市場で展開される予定となっていますが、どのようなモデルでユーザーからはどのような反響が寄せられているのでしょうか。

0シリーズの開発中止が発表された最中にホンダのインド法人は、公式SNSを通じてカモフラージュを施したプロトタイプによる公道走行テストの開始を公表しました。

過酷な路面状況や気候を抱えるインドでのテスト開始は、このモデルが量産化に向けて着実に歩みを進めていることを物語っています。

「ジャパンモビリティショー2025」で世界初公開されたゼロ アルファは、これまでのSUVの概念を覆すような独創的なフォルムが特徴です。

フロントにはパネル状のスクリーンフェイスを採用し、ヘッドライトや発光式エンブレムを一体化させた未来的な表情を作り上げています。

一方で、ボディそのものは力強いスクエアな造形となっており、コンパクトながらも頼もしさを感じさせるデザインに仕上げられました。

内装においても、流線型のキャビンデザインを取り入れながら、大人5人がしっかりと乗れる実用性を確保しています。

また、アジア圏やインド市場での使用を想定し、未舗装路での走行も考慮された高い最低地上高や走破性が与えられる見込みです。

BセグメントSUVという扱いやすいサイズ感は、都市部から郊外まで幅広いシーンでの活躍を予感させます。

「Honda 0 α」ほ価格は約460万円とされている

このゼロ アルファのテスト開始と、シリーズの中での「生存」が伝えられると、SNSなどでは多くのユーザーが反応を示しました。

デザインと実用性のバランスについては、「ゼロシリーズの最後に出た0 SUV αが残るのは、見た目とサイズ感的に興味があった身としてはなんか嬉しい」といった声が上がっています。

大型モデルが中止となる中で、日本市場でも扱いやすいサイズの本命が残ったことへの安堵感が広がっているようです。

また、戦略的な観点からも「サイズ感もいいし、その判断は良いのでは」と、ホンダの選択を肯定的に捉える意見が見られました。

さらに、EVとしての性能面については、「航続距離が新型『リーフ』と競えるくらいになるなら欲しいな。デザインは良い」といった具体的な競合モデルを挙げた期待の声も寄せられており、日常使いにおける実用スペックへの関心の高さがうかがえます。

ゼロ アルファは、インドでの生産を経て、同国や日本市場を含むグローバルな展開が予定されています。

発売は2027年中を目指しており、想定される価格は約3万ドル（日本円で約460万円前後）と、現在のEV市場において競争力の高いポジションを狙っています。

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北米での大型EV戦略を一旦立ち止まらせ、より需要が見込めるコンパクトクラスや成長市場にリソースを集中させるホンダの決断。

その成否を握る「ゼロ アルファ」は、ホンダEVの新たな顔として大きな期待を背負っています。

今後、インドでのテスト走行を経てどのようなスペックが明らかになるのか、引き続き注目が集まります。