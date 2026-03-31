元メジャーリーガー・岩隈久志さん（44）の妻・まどかさん（43）が30日、Instagramを更新。難病を乗り越えた長女の大学卒業を報告し、思い出の写真を公開した。

【映像】難病を乗り越えた岩隈久志さんの長女（顔出しあり）

2002年12月に岩隈と結婚し、22歳の長女、17歳の長男、14歳の次女、2歳の三女と、4人の子どもがいるまどかさん。Instagramでは自宅でくつろぐ家族の様子や、夏休みに旅行を満喫する姿など、家族との日常を発信してきた。

2018年12月21日に更新したInstagramで岩隈さんは、長女が国指定の難病を持って生まれたことや大きな手術を乗り越えたこと、「今では病気だったとは思えないほど健康で元気な子に、そして痛みを知る分、相手の立場に立って考えられる思いやりのある子に育ってくれました」と、長女の成長についてもつづっていた。

難病を乗り越えた長女が大学を卒業

2026年3月30日には、まどかさんがInstagramを更新し、長女が無事に大学を卒業したことを報告。「母はただただ見守るだけでしたが、本当によく頑張りました。就職活動も彼女らしくコツコツ頑張り、4/1より社会人として出発します。私も夫も、社会人としてスタートする長女の背中を見守ります」と、新たなスタートを切る長女への思いも明かした。

この投稿には「写真から美しさが伝わってきます〜」「新社会人、無理せず頑張ってくださいね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）