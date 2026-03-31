テレビ朝日の堂真理子アナウンサー（44）が30日、自身のインスタグラムを更新。子供たちの卒業を報告した。

「この3月は、子供達もそれぞれの場所からの『卒業』でした。息子は中学校を卒業し、4月から高校生になります。3年間打ち込んだ中学野球部も卒部しましたが、引き続き大好きな野球を続けるそうです 娘は小学校を卒業し、来月から中学生になります」とつづった。

「今月は家族で色々な卒業を経験し、いよいよ新しい生活が始まります！別れと出会いの季節は寂しくもあり、楽しみでわくわくすることもあり、刺激的ですね…！」と記した。

「私は4月から、土曜日と日曜日の「ANNスーパーJチャンネル」を担当することになりました」と自らについても報告。「これまで皆さんが築いてきた番組をしっかりと引き継げるよう、精一杯務めます。引き続きよろしくお願いします」とした。

「#家族 も」「#卒業 でした」「#新生活」「#堂真理子」「#アナウンサー」と添えた。

堂アナは2008年に4歳年上の一般男性と結婚。11年1月に長男、14年1月に長女を出産している。