志布志市で1時間96ミリの猛烈な雨

県内では30日夜から31日未明にかけ、大雨となったところがありました。志布志市では1時間に96ミリの猛烈な雨を観測しました。

発達した低気圧や前線の影響で、県内は30日夜から31日未明にかけ発達した雨雲が断続的にかかり、大雨となったところがありました。

県の雨量計によりますと

▼志布志市で1時間に96ミリ

▼垂水市で81ミリの猛烈な雨

▼屋久島町でも57ミリの非常に激しい雨を観測しました。

鹿屋市輝北と曽於市大隅では、3月の観測史上最大の雨量となりました。

県内はあす4月1日も、前線や低気圧の影響でまとまった雨になるところがある見込みです。

海の便に欠航

海上は波が高く、海の便に欠航が出ています。

31日、欠航となっているのは

▼「種子屋久高速船」の午前の一部の便

▼「高速船甑島」

▼山川・根占航路の「フェリーなんきゅう」

▼鹿児島・屋久島を結ぶ「フェリー屋久島2」

▼屋久島町の「フェリー太陽II」

▼奄美航路の「フェリーきかい」

▼瀬戸内町の「定期船せとなみ」のいずれも全便です。

また、空の便は、鹿児島と、奄美大島、徳之島などの離島を結ぶ6便が天候不良で欠航となっています。

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