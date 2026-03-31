近畿地方では、南部を中心に断続的に強い雨が降り、100ミリを超える大雨となっている所があります。いったん雨がやんでいる所も、今日31日の午後は再び雨や雷雨となるでしょう。沿岸部では夕方にかけて高波や強風に警戒・注意が必要です。明日4月1日も雨で気温は大きく下がるため、傘と上着を忘れずにお持ちください。

30日夜〜31日午前 近畿南部で100ミリ超の大雨に

今日31日は、日本海の低気圧に向かって暖かく湿った空気の流れ込みが強まったため、近畿南部を中心に断続的に強い雨が降っています。

和歌山県東牟婁郡古座川町のアメダス、西川では、昨夜からの雨が100ミリを超えています。

午前11時30分現在、近畿の中部と南部では雨のやんでいる所が多くなっていますが、局地的に雨雲が発達しています。

今日31日午後はもうひと雨 雷を伴ってザッと強く降る恐れ

今日31日の午後は、日本海を進む低気圧から延びる寒冷前線が近畿地方を通過する見込みです。このため、いったん雨がやんでいる所も再び雨の降る時間があるでしょう。大阪など市街地を含めて、前線通過時には雷を伴ってザッと強く降る恐れがあります。急な強い雨や落雷に注意してください。



夜になると、寒冷前線が東へ抜け、近畿地方は雨がやんでくるでしょう。

今日31日夕方まで高波に警戒 沿岸部では強風にも十分注意を

低気圧が日本海を発達しながら進んでいる影響で、海上を中心に荒れ模様となっています。

午前11時30分現在、兵庫県の洲本市と南あわじ市には波浪警報が発表されています。夕方にかけて高波に警戒してください。

また、沿岸部では南よりの風が強まっている所があり、夕方にかけて強い風にも十分注意が必要です。

明日4月1日は昼頃から広く雨でひんやり 傘と上着を忘れずに

今夜(31日)は天気がいったん持ち直しますが、明日1日はまた傘の出番となりそうです。

明日は西日本の南岸付近を低気圧が進むため、昼頃からは再び広い範囲で雨が降るでしょう。

今日31日とは低気圧の進む位置が変わり、暖かく湿った空気は流れ込みにくくなるため、雨や風が極端に強まることはない見込みです。



ただ、今日31日とは一転、昼間はあまり気温が上がらないでしょう。

このところ昼間は上着がいらないような暖かさが続いているため、いっそうひんやり感じられそうです。

明日1日は傘と上着を忘れずにお持ちください。