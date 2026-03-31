【通貨別まとめと見通し】ユーロ円 週明け潮目変わる
【通貨別まとめと見通し】ユーロ円 週明け潮目変わる
先週から昨日までのまとめ
３月２３日から週末にかけて、ユーロ円は概ね $183.8$ 円から $184.6$ 円のレンジ内で堅調に推移していた。しかし、３月３０日（月）に潮目が大きく変わった。
先週前半から半ばにかけては、欧州中央銀行（$ECB$）による早期利下げ観測が後退し、ユーロ買いが優勢となった。また、日銀の緩和的な金融環境が継続するとの見方から円売りも重なり、$184.55$ 円付近まで上昇した。
しかし、３月３０日の欧州時間から急落。背景には、日本の年度末（３月３１日）を控えた本邦企業によるリパトリエーション（外貨資産の円還元）に伴う円買い需要や、高値圏での利益確定売りが強まったことがある。価格は一時 $182.67$ 円まで押し下げられ、直近のサポートラインを割り込む動きを見せた。
テクニカル分析
レジスタンス１： $183.50$ 円（直近の戻り高値・３１日１０時付近）
レジスタンス２： $184.00$ 円（心理的節目・かつてのサポートライン）
サポート１： $183.00$ 円（心理的節目・足元の攻防ライン）
サポート２： $182.60$ 円（直近安値・３月３０日のボトム付近）
RSI (１４時間足)： 59.4
急落後の反発により、中立圏の $50$ を上回ってきた。売られすぎの状態からは脱しているが、強気バイアスが戻ったとは言い難い。
MACD MACD 線：-0.17、シグナル線：-0.24。
急落に伴いマイナス圏に沈んでいるが、ヒストグラムは改善傾向にあり、ゴールデンクロスの兆しを見せている。自律反発の勢いを測る局面である。
トレンド：短期的には、３０日の急落により上昇トレンドが崩れ、**「弱含みの調整局面」**にある。ただし、３１日午前にかけて $182.6$ 円付近から反発しており、この安値が維持されるかが当面の焦点である。
今週のポイント：
【メインシナリオ】底堅い推移とレンジ回帰
年度末の円買い需要が収束し、新年度入りとともに再び円売りが優勢となる展開。
想定レンジ： 182.80 円 ～ 184.20 円
戦略： $183$ 円台前半での底堅さを確認し、押し目買い。184 円回復を目指すが、戻り売り圧力も想定されるため、利食いは早めに行う。
【対抗シナリオ】調整の深化（下値模索）
183.50 円付近のレジスタンスを突破できず、183.00 円を明確に割り込む展開。
想定レンジ： 181.80 円 ～ 183.60 円
戦略：182.60 円の直近安値を割り込んだ場合、売り追随。次の大きなサポートである 182.00 円付近までの調整を想定する。
今週の主な予定と結果
ユーロ圏
03/30 18:00 景況感指数 （3月） 結果 96.6 前回 98.3 （景況感指数）
03/30 18:00 消費者信頼感指数（確報値） （3月） 結果 -16.3 予想 -16.3 前回 -16.3 （ユーロ圏消費者信頼感）
03/31 18:00 消費者物価指数（HICP・概算値速報） （3月） 予想 1.2% 前回 0.6% （前月比）
03/31 18:00 消費者物価指数（HICP・概算値速報） （3月） 予想 2.6% 前回 1.9% （前年比）
03/31 18:00 消費者物価指数（HICP・概算値速報） （3月） 予想 2.4% 前回 2.4% （コア・前年比）
04/01 17:00 製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値） （3月） 予想 51.4 前回 51.4 （ユーロ圏製造業PMI）
04/01 18:00 雇用統計 （2月） 予想 6.1% 前回 6.1% （ユーロ圏失業率）
ドイツ
03/30 21:00 消費者物価指数（速報） （3月） 結果 1.1% 予想 1.0% 前回 0.2% （前月比）
03/30 21:00 消費者物価指数（速報） （3月） 結果 2.7% 予想 2.7% 前回 1.9% （前年比）
先週から昨日までのまとめ
３月２３日から週末にかけて、ユーロ円は概ね $183.8$ 円から $184.6$ 円のレンジ内で堅調に推移していた。しかし、３月３０日（月）に潮目が大きく変わった。
先週前半から半ばにかけては、欧州中央銀行（$ECB$）による早期利下げ観測が後退し、ユーロ買いが優勢となった。また、日銀の緩和的な金融環境が継続するとの見方から円売りも重なり、$184.55$ 円付近まで上昇した。
しかし、３月３０日の欧州時間から急落。背景には、日本の年度末（３月３１日）を控えた本邦企業によるリパトリエーション（外貨資産の円還元）に伴う円買い需要や、高値圏での利益確定売りが強まったことがある。価格は一時 $182.67$ 円まで押し下げられ、直近のサポートラインを割り込む動きを見せた。
テクニカル分析
レジスタンス１： $183.50$ 円（直近の戻り高値・３１日１０時付近）
レジスタンス２： $184.00$ 円（心理的節目・かつてのサポートライン）
サポート１： $183.00$ 円（心理的節目・足元の攻防ライン）
サポート２： $182.60$ 円（直近安値・３月３０日のボトム付近）
RSI (１４時間足)： 59.4
急落後の反発により、中立圏の $50$ を上回ってきた。売られすぎの状態からは脱しているが、強気バイアスが戻ったとは言い難い。
MACD MACD 線：-0.17、シグナル線：-0.24。
急落に伴いマイナス圏に沈んでいるが、ヒストグラムは改善傾向にあり、ゴールデンクロスの兆しを見せている。自律反発の勢いを測る局面である。
トレンド：短期的には、３０日の急落により上昇トレンドが崩れ、**「弱含みの調整局面」**にある。ただし、３１日午前にかけて $182.6$ 円付近から反発しており、この安値が維持されるかが当面の焦点である。
今週のポイント：
【メインシナリオ】底堅い推移とレンジ回帰
年度末の円買い需要が収束し、新年度入りとともに再び円売りが優勢となる展開。
想定レンジ： 182.80 円 ～ 184.20 円
戦略： $183$ 円台前半での底堅さを確認し、押し目買い。184 円回復を目指すが、戻り売り圧力も想定されるため、利食いは早めに行う。
【対抗シナリオ】調整の深化（下値模索）
183.50 円付近のレジスタンスを突破できず、183.00 円を明確に割り込む展開。
想定レンジ： 181.80 円 ～ 183.60 円
戦略：182.60 円の直近安値を割り込んだ場合、売り追随。次の大きなサポートである 182.00 円付近までの調整を想定する。
今週の主な予定と結果
ユーロ圏
03/30 18:00 景況感指数 （3月） 結果 96.6 前回 98.3 （景況感指数）
03/30 18:00 消費者信頼感指数（確報値） （3月） 結果 -16.3 予想 -16.3 前回 -16.3 （ユーロ圏消費者信頼感）
03/31 18:00 消費者物価指数（HICP・概算値速報） （3月） 予想 1.2% 前回 0.6% （前月比）
03/31 18:00 消費者物価指数（HICP・概算値速報） （3月） 予想 2.6% 前回 1.9% （前年比）
03/31 18:00 消費者物価指数（HICP・概算値速報） （3月） 予想 2.4% 前回 2.4% （コア・前年比）
04/01 17:00 製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値） （3月） 予想 51.4 前回 51.4 （ユーロ圏製造業PMI）
04/01 18:00 雇用統計 （2月） 予想 6.1% 前回 6.1% （ユーロ圏失業率）
ドイツ
03/30 21:00 消費者物価指数（速報） （3月） 結果 1.1% 予想 1.0% 前回 0.2% （前月比）
03/30 21:00 消費者物価指数（速報） （3月） 結果 2.7% 予想 2.7% 前回 1.9% （前年比）