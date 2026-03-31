◇MLB ドジャース-ガーディアンズ(日本時間31日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースの佐々木朗希投手が今季初登板。5回途中1失点の投球をみせました。

佐々木投手は24日のエンゼルスとのオープン戦に先発するも、初回に打者5人へ4四死球を与えるなど計8四死球。オープン戦通算でも4試合で防御率15.58と、不安定な投球内容で開幕を迎えました。

この日は初回、先頭打者のスティーブン・クワン選手に対し99.5マイル(約160キロ）のストレートを投じると、最後はカットボールで見逃し三振。3番のホセ・ラミレス選手にはヒットを打たれるも、後続を打ち取って無失点としました。

2回は三者凡退の投球。しかし3回、先頭打者にライトへのツーベースを浴びると、1アウト3塁からスティーブン・クワン選手にタイムリーを打たれ失点。さらに四球を与えて1・2塁とピンチが広がるも、続く打者を空振り三振に抑えるなど追加点は許しません。

4回は先頭打者を空振り三振としたあと、続く打者に四球を与えるも後続を抑えて無失点。そして5回もマウンドに上がり、先頭のアンヘル・マルティネス選手にセンターへのヒットを浴びたところで降板。その後ノーアウト1、3塁となるも、2番手のタナー・スコット投手が無失点で切り抜けました。

佐々木投手は4回0/3、78球、被安打4、4奪三振、与四球2、1失点という内容。最速は99.5マイル(約160キロ）を記録し、降板時には観客から温かい拍手が送られました。

一方、打線は相手先発のパーカー・メシック投手の前に5回まで無得点となっています。