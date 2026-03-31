USJ、開業25周年記念すべき朝 パークの仲間たち＆過去最多クルー約650人が感謝の出迎え
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は3月31日、パーク開業25周年を迎えた。過去最多となるクルー約650人が、25年分の感謝を伝えながらゲストを出迎えた。
【写真】USJが25周年を迎えた朝！ クルー約650人がお出迎えの様子
USJは、2001年3月31日に開業後、映画をはじめ、世界中の人気キャラクターやコンテンツ、日本のアニメやゲームなどとコラボレーションするなど、多数の楽しみを提供してきた。
25周年の記念すべき朝、オープン前の「25周年アニバーサリー・セレモニー」では、パークの仲間たちがこの日だけの特別パフォーマンス。さらに、クルー約650人が「アニバーサリー・グリーティング」を実施し、ゲストたちを超元気に祝った。
エルモやハローキティ、ミニオン、スヌーピーなどパークの仲間たちや、ブルース・ブラザーズ、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のドク・ブラウンも、サプライズでエントランス前に勢ぞろい。拍手や歓声があがり、25周年当日の盛上がりは朝から最高潮に達した。
合同会社ユー・エス・ジェイの村山卓社長は「この記念すべき節目を迎えられたのも、多くのゲストの皆さまのおかげです。本当にありがとうございます！」と感謝を伝えた。
アニバーサリー・イヤーは、感謝を込めて“Discover U!!!（ディスカバー・ユー）”をテーマに、2027年3月30日まで記念プログラムを多数展開する。開業当時のジオラマ（立体模型）やフォトギャラリーを展示した『Back to 2001 ジオラマギャラリー 〜Discover U!!!〜』もパーク内に登場した。
■合同会社ユー・エス・ジェイ社長 村山卓（むらやま・たく） コメント
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは本日、25周年を迎えることができました。これもゲストの皆さま、ならびにクルーの皆さんのおかげです。誠に感謝申し上げます。これから先の新たな25年に向け、クルー一丸となり、パークだけではなく、地元、大阪・関西を盛り上げ、ひいては日本の観光のさらなる活性化に貢献していきたいと思っております。
■25周年記念・特別展示『Back to 2001 ジオラマギャラリー 〜Discover U!!!〜』
2001年当時に制作された貴重なパークのジオラマ（立体模型）や写真、カラーボードをショーケース内に展示。パーク開業当時の空気感を感じながら、25年の歩みを振り返ることができる。
第一弾の展示は5月28日（木）まで実施し、メインゲートからエントランス、キャノピー下のハリウッド・エリアまでを再現した模型を展示。開催中は期間ごとに展示内容の変更を予定。
開催期間：第一弾 2026年3月31日（火）〜5月28日（木）
第二弾：5月29日（金）〜7月下旬（予定）
第三弾：7月下旬〜9月上旬（予定）
開催場所：年間パス・センター内
HARRY POTTER and all related characters and elements（C）& TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights（C）J.K. Rowling.
MINIONS TM &（C）2026 Universal Studios.
（C）Nintendo
TM and（C）2026 Sesame Workshop
（C）2026 Peanuts Worldwide LLC
（C）2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ6022501
（C）Walter Lantz Productions LLC
TM &（C）Universal Studios & Amblin Entertainment
SING TM &（C）2026 Universal Studios
TM &（C）Universal Studios and U-Drive Joint Venture.
The Blues Brothers 2026 D. Aykroyd and J. Belushi Pisano
TM &（C）2026 Universal Studios.
TM &（C）2026 Universal Studios. All rights reserved.
【写真】USJが25周年を迎えた朝！ クルー約650人がお出迎えの様子
USJは、2001年3月31日に開業後、映画をはじめ、世界中の人気キャラクターやコンテンツ、日本のアニメやゲームなどとコラボレーションするなど、多数の楽しみを提供してきた。
25周年の記念すべき朝、オープン前の「25周年アニバーサリー・セレモニー」では、パークの仲間たちがこの日だけの特別パフォーマンス。さらに、クルー約650人が「アニバーサリー・グリーティング」を実施し、ゲストたちを超元気に祝った。
合同会社ユー・エス・ジェイの村山卓社長は「この記念すべき節目を迎えられたのも、多くのゲストの皆さまのおかげです。本当にありがとうございます！」と感謝を伝えた。
アニバーサリー・イヤーは、感謝を込めて“Discover U!!!（ディスカバー・ユー）”をテーマに、2027年3月30日まで記念プログラムを多数展開する。開業当時のジオラマ（立体模型）やフォトギャラリーを展示した『Back to 2001 ジオラマギャラリー 〜Discover U!!!〜』もパーク内に登場した。
■合同会社ユー・エス・ジェイ社長 村山卓（むらやま・たく） コメント
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは本日、25周年を迎えることができました。これもゲストの皆さま、ならびにクルーの皆さんのおかげです。誠に感謝申し上げます。これから先の新たな25年に向け、クルー一丸となり、パークだけではなく、地元、大阪・関西を盛り上げ、ひいては日本の観光のさらなる活性化に貢献していきたいと思っております。
■25周年記念・特別展示『Back to 2001 ジオラマギャラリー 〜Discover U!!!〜』
2001年当時に制作された貴重なパークのジオラマ（立体模型）や写真、カラーボードをショーケース内に展示。パーク開業当時の空気感を感じながら、25年の歩みを振り返ることができる。
第一弾の展示は5月28日（木）まで実施し、メインゲートからエントランス、キャノピー下のハリウッド・エリアまでを再現した模型を展示。開催中は期間ごとに展示内容の変更を予定。
開催期間：第一弾 2026年3月31日（火）〜5月28日（木）
第二弾：5月29日（金）〜7月下旬（予定）
第三弾：7月下旬〜9月上旬（予定）
開催場所：年間パス・センター内
HARRY POTTER and all related characters and elements（C）& TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights（C）J.K. Rowling.
MINIONS TM &（C）2026 Universal Studios.
（C）Nintendo
TM and（C）2026 Sesame Workshop
（C）2026 Peanuts Worldwide LLC
（C）2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ6022501
（C）Walter Lantz Productions LLC
TM &（C）Universal Studios & Amblin Entertainment
SING TM &（C）2026 Universal Studios
TM &（C）Universal Studios and U-Drive Joint Venture.
The Blues Brothers 2026 D. Aykroyd and J. Belushi Pisano
TM &（C）2026 Universal Studios.
TM &（C）2026 Universal Studios. All rights reserved.