◇インターリーグ ブルージェイズ ― ロッキーズ（2026年3月30日 トロント）

ロッキーズの菅野智之投手（36）が30日（日本時間31日）、敵地でのブルージェイズ戦で今季移籍後初登板初先発。4回2/3で72球を投げ、2安打2四球4三振1失点で勝敗はつかなかった。「7番・三塁」で先発したブルージェイズの巨人時代の後輩、岡本和真との対決は空振り三振と四球。チームは菅野交代後に打線が爆発し、14―5で今季4戦目にして初勝利を挙げた。

菅野は3回、スプリンガーに浴びたソロの1失点のみ。5回2死二塁の場面で交代し、移籍後初勝利を逃した。2回の岡本との初対戦ではフルカウントから真ん中へのカットボールで空振り三振。5回、2度目の対戦では5球目にこの日最速の94.8マイル（約152.4キロ）を計測したが、フルカウントからの8球目は外角低めへのカットボールがボール判定。捕手のグッドマンが「ABSチャレンジ」をしたものの判定は変わらなかった。

ロッキーズのシェーファー監督は試合後、菅野はまだ余力があったたのでは？と問われると「ああ、十分あったよ」とコメント。交代理由については「ジョージ・スプリンガーとの対戦があったからだ。あの場面は試合の大きな分岐点だった。（2番手）ヒルとのマッチアップを優先した。菅野は彼にホームランを打たれていたし、スコアを維持するために適切なタイミングだと判断した」と説明した。一方で「でも、全体として菅野は本当に良い投球だったよ」と称賛した。

開幕3連敗していたチームは、2―1で迎えた6回にジョンストンの2ランなど一挙7点を挙げ、待望の今季初勝利。「本当に彼らを誇りに思う」という指揮官は「まずはマウンドの菅野から始まった。昨夜は遅くまで大変だったのに、言い訳もせず準備万端で登板してくれた。そして今日は本当に素晴らしい投球だった。全ての球種でストライクが取れていたし、相手打線のバランスも崩していた」とまずは菅野を称賛。「攻撃面でも勝つチャンスをしっかりつくってくれたしね。何人かがヒットを打ったけど、試合を分けたのはトロイ・ジョンストンのホームランだった。あれで流れを引き寄せた」と話した。