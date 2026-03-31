俳優の速水もこみちさんが自身のインスタグラムを更新。

所属事務所・研音を退所することを報告しました。



【写真を見る】【 速水もこみち 】 所属事務所 退所を報告 「人生でなかなか経験できないような素敵な景色を共に見させていただきました」



速水さんは、「応援してくださる皆さまへ」と題した直筆のメッセージ文の画像を添えて、「私、速水もこみちは2026年3月31日をもちまして、所属事務所を退所いたします。突然のご報告となりましたことを、心よりお詫び申し上げます。」と投稿。





続けて「10代後半で芸能界に入り、経験もなく右も左も分からなかった自分に、関係者の皆さま、そしてファンの皆さまの応援とお力添えのおかげで、人生でなかなか経験できないような素敵な景色を共に見させていただきました。」と、感謝の気持ちを綴っています。

速水さんは1984年8月10日生まれで現在41歳。2002年にテレビドラマ『逮捕しちゃうぞ』で俳優としてデビュー。2011年〜2019年にかけ、朝の情報番組で『MOCO’Sキッチン』料理コーナーも担当していました。

【担当：芸能情報ステーション】