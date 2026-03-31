今回は、夫の不倫を許した妻が、3年後に復讐したエピソードを紹介します。

ママ友と不倫した夫が謝罪してきたけど…

「ある日、夫が私のママ友と不倫していたことが分かりました。とても許せないと思い、夫との離婚も考えました。でも子どもがまだ小さいこともあり、経済的な心配がありました。そこで私は、以前からなりたかった看護師を目指すことにしたんです。

夫には『やり直してあげてもいいよ』『そのかわり、看護学校の学費を出してほしい』と伝えました。夫はそれをOKしたので、看護学校に通い、3年後に無事、看護師の資格をとりました。

そのタイミングで、夫に『私、やっと看護師になれたんだ。だから離婚したい』『もうあなたはいらない……』と伝えました。私なりの復讐です」（体験者：30代女性・看護師／回答時期：2025年2月）

▽ 夫としては、とっくの前に妻に不倫を許してもらえたと思っていたでしょうから、青天の霹靂でしょうね。でもそんな簡単に、夫の不倫を許せるわけがないですよね。不倫相手は妊娠までしていたそうですから……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。