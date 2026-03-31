CANDY TUNEが、4月22日にリリースする3rdシングルCD『HAPPY BOUNCE BIRTHDAY』より、新曲「HOT!SCOOP!」を3月30日に先行配信。また、同曲のMVティザー映像も公開となった。

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本楽曲は、4月1日より全国で順次放映されるCANDY TUNE出演の『ほっともっと』新TVCMソングに使用される。疾走感あふれるバンドサウンドに中毒性のあるフレーズがスパイスのように絡み合う、“甘辛やみつきポップチューン”となっており、MVティザー映像ではチャイナ服を身に纏ったメンバーたちが登場する。

なお本楽曲が収録される3rdシングルCDには、表題曲「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」をはじめ、アニメ『魔入りました！入間くん』（NHK Eテレ）第4シリーズのエンディングテーマ「すーぱー優勝ちゅーーん！」が収録されるほか、初回限定盤には新曲「シャットダウン！」、CANDY TUNE盤には「いえなかったことば～ありがとう～」も収められる。また、今後もリリースイベントの開催が予定されており、詳細はオフィシャルサイトにて確認できる。

（文＝リアルサウンド編集部）