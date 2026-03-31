ガーナ代表指揮官が契約解除…11月の日本戦から4連敗、“W杯目前”3月シリーズ終えて監督交代
ガーナサッカー協会(GFA)は31日、ガーナ代表のオットー・アッド監督との即時契約解除を発表した。3月シリーズを終えて北中米W杯が目前に迫る状況での監督交代になる。
アッド監督は現役時代にガーナ代表としてドイツワールドカップに出場。指導者としてはカタールW杯でガーナを指揮し、グループリーグ敗退に終わった大会後に退任したものの2024年3月から再び監督に就任していた。
2大会連続のW杯出場権獲得を導いたアッド監督だが、アフリカ予選後の国際親善試合では11月シリーズで日本に敗れてから連敗が続いていた。30日にはドイツに1-2で敗れて4連敗になったなか、契約解除が決まった。
GFAは新体制について決まり次第発表するとしている。北中米W杯ではイングランド、クロアチア、パナマと同じグループに入っている。
アッド監督は現役時代にガーナ代表としてドイツワールドカップに出場。指導者としてはカタールW杯でガーナを指揮し、グループリーグ敗退に終わった大会後に退任したものの2024年3月から再び監督に就任していた。
2大会連続のW杯出場権獲得を導いたアッド監督だが、アフリカ予選後の国際親善試合では11月シリーズで日本に敗れてから連敗が続いていた。30日にはドイツに1-2で敗れて4連敗になったなか、契約解除が決まった。
GFAは新体制について決まり次第発表するとしている。北中米W杯ではイングランド、クロアチア、パナマと同じグループに入っている。