コスプレイベント「acosta!（アコスタ）」は、ゴールデンウィーク特別企画「スペシャルコンセプトウィーク」を開催する。期間は5月5日（火）～10日（日）で、会場は池袋・サンシャインシティ。

日ごとに参加条件を限定する初の試み。多様化する参加者のニーズに合わせ、共通の話題や目的を持つ層同士が安心して交流・撮影を楽しめる環境作りを目指すという。

参加するには事前にチケットを購入する必要がある。

各日のコンセプトと対象者は以下の通り。

5月5日（火）：学生限定

大学生までの学生のみが参加可能。

5月6日（水）：25歳以上限定

時間：10時～18時 条件：大学生までの学生限定（学生証必須）

大人のコスプレイヤーを対象とした日。

5月8日（金）：オールナイト開催

時間：10時～18時 条件：25歳以上

日中の参加が難しい社会人や、夜間ならではのロケーション撮影を求める層に向けた開催。

5月9日（土）：男装限定

時間：22時～翌5時 条件：18歳以上（高校生不可）

コスプレイヤーのジャンルを「男装」に限定。専門性の高い撮影や交流が可能。なお、カメラマンおよび一般参加者の服装に制限はない。

5月10日（日）：オールジャンル

時間：10時～18時 条件：コスプレイヤーは男装限定

最終日は制限を設けず、通常のacosta!として開催される。

時間：10時～18時 条件：ジャンル縛りなしの通常開催