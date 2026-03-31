池袋acosta!、GWに「学生限定」「オールナイト」など日替わりコンセプトイベントを開催
コスプレイベント「acosta!（アコスタ）」は、ゴールデンウィーク特別企画「スペシャルコンセプトウィーク」を開催する。期間は5月5日（火）～10日（日）で、会場は池袋・サンシャインシティ。
日ごとに参加条件を限定する初の試み。多様化する参加者のニーズに合わせ、共通の話題や目的を持つ層同士が安心して交流・撮影を楽しめる環境作りを目指すという。
参加するには事前にチケットを購入する必要がある。
各日のコンセプトと対象者は以下の通り。
5月5日（火）：学生限定
大学生までの学生のみが参加可能。時間：10時～18時 条件：大学生までの学生限定（学生証必須）
5月6日（水）：25歳以上限定
大人のコスプレイヤーを対象とした日。時間：10時～18時 条件：25歳以上
5月8日（金）：オールナイト開催
日中の参加が難しい社会人や、夜間ならではのロケーション撮影を求める層に向けた開催。時間：22時～翌5時 条件：18歳以上（高校生不可）
5月9日（土）：男装限定
コスプレイヤーのジャンルを「男装」に限定。専門性の高い撮影や交流が可能。なお、カメラマンおよび一般参加者の服装に制限はない。時間：10時～18時 条件：コスプレイヤーは男装限定
5月10日（日）：オールジャンル
最終日は制限を設けず、通常のacosta!として開催される。時間：10時～18時 条件：ジャンル縛りなしの通常開催