【ライブレポート】BABYMETAL、日本凱旋ライブハウス公演が大盛況！METALVERSEはまさかのバンド編成で登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BABYMETALが『BABYMETAL WORLD TOUR 2026 IN JAPAN』を、3月30日にZepp Haneda(TOKYO)にて開催した。

■ワンマンの予告編とも言えるライブを届けたMETALVERSE

ライブの前日には自身初となるレギュラーラジオ番組『BABYMETALのメタラジ！』のイベント『TOKYO FM 55th Anniversary BABYMETALのメタラジ！ FES』に出演したBABYMETAL。新しい学校のリーダーズ、マキシマム ザ ホルモンとともに熱い鋼鉄イベントを行ったばかりだったが、こちらの公演も久しぶりの日本でのライブハウス公演ということで、とても熱気に溢れたイベントとなった。

オープニングアクトとしてイベントの口火を切ったのは、マルチバースプロジェクトのMETALVERSE。2025年秋のBABYMETALのアジアツアー以来久しぶりの“出現”となった。

先日、あらたなガールズバンドプロジェクト“METALVERSE VΛND PROJECT”として、5月9日にSpotify O-EASTにてワンマンライブを開催することがアナウンスされたばかりだが、その予告編とも言えるようなサプライズなライブが繰り広げられた。

客席が暗転するとストーリームービーが始まり、その映像を背にした3人のメンバーが登場。そして、なんとそのあとに、ギター・HAL-CA（ASTERISM）、ギター・Li-sa-X（KOIAI）、ベース・SERINA（TRiDENT）、ドラム・NAGISA（TRiDENT）の計4名のバンドメンバーがサプライズで登場。予告なしのまさかのバンド編成にオーディエンスの熱量は一気に上がり、1曲目「Crazy J」から大歓声の幕開けとなった。

続く「GIZA」はいちだんとヘヴィなバンドサウンドに支えられ、「OMIKUJI」ではバンドとエレクトロの融合した疾走感溢れるサウンドにダンサブルなパフォーマンスやラップが際立ち、ラスト「Naked Princess」のイントロではメンバー3人とバンドメンバーそれぞれのソロパートも披露。パワフルなボーカルとダンス、演奏でオーディエンスを圧倒し、あっという間にステージを去った。

いまだに正式なデビューのアナウンスや楽曲リリースもされていない謎めいたプロジェクトのMETALVERSE。5月9日にSpotify O-EASTにて行われる、新世代のドリームガールズバンドを従えた新プロジェクトとしての初ライブに、ますます期待が高まるパフォーマンスとなった。なお、バンドメンバーはライブごとにイレギュラーで変更されるそうなので、次の公演も楽しみにしよう。

■よりパワーアップした、最新が最強で最高のBABYMETAL

そして、いよいよBABYMETALが登場。「BABYMETAL DEATH」のイントロに乗せてストーリームービーが始まると、会場の空気感が一気に変化し、まさに“儀式の始まり”といった様相だ。「DEATH! DEATH!」の掛け声とともに疾走するバンドサウンド、続く「from me to u (feat. Poppy)」ではキレキレのパフォーマンスを披露し、レジェンドソングの「ド・キ・ド・キ☆モーニング」も久しぶりに届けられた。

BABYMETAL史上、最もブルータルな「Song 3 (feat. Slaughter to Prevail)」、アゲアゲの「PA PA YA!!」、バンドソロを挟んで「メタり！！」、と立て続けにヒットソングが披露され、先日のさいたまスーパーアリーナ公演で初披露となった「Algorism」、客席がライトアップされた「Monochrome」などを終え、早くも後半戦に突入。

「RATATATA (BABYMETAL x Electric Callboy)」ではFu Fuコールが巻き起こり、「ギミチョコ！！」ではモッシュピットがいちだんと熱くなった。インターバルを挟んで荘厳なオルガンの音が流れてくると、「ヘドバンギャー！！ 15th Night ver.」がスタート。結成15周年を迎えたBABYMETALによるセルフリメイク曲ではあるが、2026年でも色褪せないライブでの定番曲へと進化していることを改めて感じさせるパフォーマンスだった。

いよいよラストとなる「Road of Resistance」の咆哮が鳴り響くと、フロアはWall of Deathのスタンバイへと入る。「1！2！3！ 4！」の掛け声でいちだんとヒートアップし、「Wow Wow」の掛け声とともに会場がひとつに。数多くの海外公演をこなし、久しぶりのライブハウスでの日本凱旋となったが、よりパワーアップした、最新が最強で最高のBABYMETALの姿を観ることができたライブだった。

なお、BABYMETALは4月4日にはSiM主催『DEAD POP FESTiVAL』、8月には再び日本凱旋し『LuckyFes’26』『SUMMER SONIC 2026』への出演を予定。さらに、6月17日には、2025年にアメリカ・Intuit Domeで行われた公演を収録した映像作品『BABYMETAL-LIVE AT INTUIT DOME』の発売も決定している。

■BABYMETAL セットリスト

1.BABYMETAL DEATH

2.from me to u (feat. Poppy)

3.ド・キ・ド・キ☆モーニング

4.Song 3 (feat. Slaughter to Prevail)

5.PA PA YA!! (feat. F.HERO)

6.METALI!! (feat. Tom Morello)

7.Algorism

8.Monochrome

9.RATATATA(BABYMETAL x Electric Callboy)

10.ギミチョコ！！

11.ヘドバンギャー！！

12.Road of Resistance

■リリース情報

2026.06.17 ON SALE

Blu-ray＆DVD『BABYMETAL-LIVE AT INTUIT DOME』

■関連リンク

BABYMETAL OFFICIAL SITE

http://www.babymetal.com

METALVERSE OFFICIAL SITE

https://metalverse-world.com/