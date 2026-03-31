フォトグラファー・濱中良竹（「濱」は異字体が正式表記）が自身のInstagramを更新し、Mrs. GREEN APPLEの大森元貴の撮り下ろしショットを公開した。モノクロとカラーを行き来する幻想的な9枚に、注目が集まっている。

【写真】大森元貴『音楽と人』撮り下ろしショット／表紙ビジュアル

■大森元貴の幻想的な撮り下ろしショット公開

濱中氏はInstagramで、「音楽と人 大森元貴」と添えて写真を投稿した。

公開されたのは、ダークカラーのスーツ姿を中心に収めた9枚のカット。モノクロで構成された印象的なショットから始まり、ブレを生かした幻想的な全身カット、手元で表情を隠すようにしたアップ、柔らかな光に包まれたポートレートなど、さまざまな雰囲気の写真が並んでいる。

1枚目では、中央に立つ大森を両脇の姿が囲むような構図で、静かな存在感を際立たせている。3枚目では鋭い視線が印象的なアップショット、6枚目以降では黒い背景や淡い光のなかで、繊細な表情を切り取っている。

さらに、やわらかなピンクやオレンジ、ブルーがにじむカットも公開されており、同じスーツスタイルでありながら、それぞれ異なる表情と空気感を見せている。

SNSでは「儚くて美しい」「美しさが溢れ出してる」「息をのむくらい、綺麗」「カッコよすぎる」「透明感がすごい」「神々しい…」「天使？」「絵画みたい」「神秘的だなぁ」「素敵すぎて眩しい」といった声が寄せられている。

なお、濱中は別投稿でも大森の撮り下ろしショット5枚を公開。やわらかなブルーの色味や光の反射を生かしたカットが並び、神秘的な雰囲気を漂わせている。

■大森元貴『音楽と人』表紙ビジュアル