アンダーグラフ「ツバサ」リバイバル拡大 『CDTV』放送で再び注目集まる
ロックバンド・アンダーグラフが2004年にリリースした代表曲「ツバサ」が、リバイバルヒットの広がりを見せている。
【動画】あの頃の情景が蘇る！アンダーグラフ「ツバサ（Re-recorded）」ミュージックビデオ
「ツバサ」は、2004年9月22日にリリースされたメジャーデビューシングル。タイアップなし、愛知県では2枚しかCDが流通していなかったという状況からスタートしたが、有線放送やラジオを通じたリスナーの口コミで注目を集め、ロングヒットを記録した。2024年9月19日には、デビュー20周年を記念した「ツバサ（Re-recorded）」もリリースされている。
3月30日放送のTBS系『CDTVライブ！ライブ！』では、「春ソングランキング」第37位として「ツバサ」の歌唱映像がオンエアされた。放送後、音楽認識アプリShazamでは都市別（大阪）で1位、全国（Japan Top200）で最高3位を記録した。
再録版のミュージックビデオは、1月16日にYouTubeで公開され、再生回数は3月30日時点で154万回を記録している。コメント欄には10代から親世代まで幅広い世代の書き込みが寄せられ、「昭和56年の私44歳もあの頃の情景が蘇る。精神年齢は当時のまま」「当時は中学生でした。今は子を持つ父親です」「現役中学生です。めっちゃ聴きまくってます」「昨年まで高校野球をしていて、この曲を聴いて涙を流し切り替えた」など、世代を超えた反響が広がっている。
また、3月21日にはYouTube、インスタグラム、TikTokで無料配信ライブを実施し、トータル視聴者数は約1万9755人を記録。同ライブでも幅広い世代からのコメントで賑わいを見せた。
20年の時を経て再び広がりを見せる「ツバサ」は、世代を超えて受け継がれる楽曲として、改めてその存在感を示している。
【動画】あの頃の情景が蘇る！アンダーグラフ「ツバサ（Re-recorded）」ミュージックビデオ
「ツバサ」は、2004年9月22日にリリースされたメジャーデビューシングル。タイアップなし、愛知県では2枚しかCDが流通していなかったという状況からスタートしたが、有線放送やラジオを通じたリスナーの口コミで注目を集め、ロングヒットを記録した。2024年9月19日には、デビュー20周年を記念した「ツバサ（Re-recorded）」もリリースされている。
再録版のミュージックビデオは、1月16日にYouTubeで公開され、再生回数は3月30日時点で154万回を記録している。コメント欄には10代から親世代まで幅広い世代の書き込みが寄せられ、「昭和56年の私44歳もあの頃の情景が蘇る。精神年齢は当時のまま」「当時は中学生でした。今は子を持つ父親です」「現役中学生です。めっちゃ聴きまくってます」「昨年まで高校野球をしていて、この曲を聴いて涙を流し切り替えた」など、世代を超えた反響が広がっている。
また、3月21日にはYouTube、インスタグラム、TikTokで無料配信ライブを実施し、トータル視聴者数は約1万9755人を記録。同ライブでも幅広い世代からのコメントで賑わいを見せた。
20年の時を経て再び広がりを見せる「ツバサ」は、世代を超えて受け継がれる楽曲として、改めてその存在感を示している。