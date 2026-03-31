イランとレバノンに対する連帯を示す親イラン武装組織フーシの集会が行われた＝27日、イエメン首都サナア/Mohammed Huwais/AFP/Getty Images

ロンドン（CNN）封鎖されたホルムズ海峡を通航する船舶に積み込まれるはずだった数百万バレルの原油をサウジアラビアが紅海に面するヤンブー港へ振り向け始めたことで、世界はわずかな猶予を得ていた。

だが先週末にイエメンの親イラン武装組織フーシが戦争に参戦したことで、世界はその生命線さえ断たれかねない事態に陥っている。

調査会社エナジー・アスペクツの共同創業者リチャード・ブロンズ氏は、サウジ産原油の紅海経由での流れが脅かされれば、世界の原油価格に一層の上昇圧力がかかるとの見方を示した。

海運データ会社ボルテクサによると、過去2週間でヤンブーから船舶に積み込まれた原油は日量最大460万バレルに達し、2025年平均の3倍を超えた。

ホルムズ海峡の閉鎖が続くなかで世界が逸失している日量1500万バレルに比べれば、その量はわずかだ。だがその460万バレルでも供給不安を引き起こすには十分であり、極めて神経質になっている原油市場では、もう一つの重要な交易ルートがいきづまれば、原油価格はさらに上昇し、各地で燃料不足を招くか悪化させることになる。

ボルテクサによると、今月1日から28日の間にバブエルマンデブ海峡を通過した原油の量は、2月と比べ21%増加。こうした積み荷はいま、フーシの新たな攻撃対象となる可能性がある。

世界の原油指標であるブレント原油は、対イラン戦争が先月28日に始まって以降、およそ50%急騰。30日には1バレル＝110ドル前後で取引された。

コンサルティング会社ライスタッド・エナジーで石油・天然ガス調査部門責任者を務めるアルテム・アブラモフ氏によると、仮にバブエルマンデブ海峡も通航できなくなれば、ブレント原油は今後数カ月で1バレル＝150ドルを超えるほどに急騰する可能性が「極めて高い」。これは現在の予測より早いペースだという。

アジアへのさらなる打撃

フーシは28日、イスラエルに向けてミサイル2発を発射し、正式に参戦。この前日には、フーシ情報省のモハメド・マンスール次官がCNNに対し、バブエルマンデブ海峡の閉鎖は「現実的な選択肢であり、その結果は米国とイスラエルの侵略者が負うことになる」と語っていた。

ヤンブーを出港する石油タンカーは、大多数がアジア向けだ。それらが同海峡を避けるには、はるかに迂回（うかい）した、格段に長いルートを取らなければならない。紅海北端のスエズ運河を抜け、地中海を西進し、アフリカ西岸を南下してから、インド洋を横断することになる。

「フーシが船舶を脅かし始めれば、少なくともアジア向けの航海日数は数週間延びる」と、ブロンズ氏はCNNに語った。「それはアジアの原油供給不足をさらに深刻なものにする」

世界的な原油供給ショックの打撃をまともに受けているのはアジアだ。アジアは原油の約60%を中東に依存しており、各国政府は省エネ施策を講じている。

貿易データ分析会社ケプラーの原油シニアアナリスト、ムーユー・シュー氏によると、今月これまでにヤンブーを出港し、バブエルマンデブ海峡を通航した原油はすべてアジア向けだった。

シュー氏はCNNに対し、フーシの攻撃によって同海峡が事実上封鎖されれば、サウジアラビアはアジア向けを削って近距離の欧州向け原油輸送を優先するか、あるいはスエズ運河経由でアジアに石油タンカーを向かわせるとの見方を示した。

シュー氏は、4月に入るとアジアの多くの地域で備蓄を取り崩す中で原油不足が起き始めると指摘した。「予定通りにサウジ産原油が手に入らなければ、目先の供給不足はさらに悪化するだけだ」

原油高は「問題の一つだが、最も重要なのは、石油を確保できないことだ」と同氏は述べた。