斉藤和義が、2026年秋から冬にかけて全国ツアー＜KAZUYOSHI SAITO LIVE TOUR 2026＞の開催を発表した。さらに、新たなアーティストビジュアルも公開された。

このツアーは、9月18日の千葉・市川市文化会館を皮切りに、12月22日の愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホールでファイナルを迎える。約3カ月にわたり全国28都市・全32公演を巡る大規模なツアーとなり、全公演バンドスタイルで実施される予定だという。東京・SGC HALL ARIAKEをはじめ、斉藤にとって初となる会場も含まれるホールツアーとなる。

現時点では公演スケジュールのみの発表となっており、開場・開演時間などの詳細、およびチケット販売に関する情報は、4月30日12時に発表予定。斉藤和義のオフィシャルファンクラブ「Something-Else」では会員を対象とした最速のチケット先行予約受付の実施が決定しており、5月10日までに新規入会するとファンクラブ先行受付に間に合うとのこと。詳細はツアー特設サイトまたはオフィシャルホームページにて確認してほしい。

また、ツアー発表にあわせて公開された新しいアーティスト写真では、斉藤にとって長年の相棒であるギター、通称“1号”を抱えた斉藤の自然体の表情が印象的で、飾らない落ち着いた雰囲気が際立つビジュアルに仕上がったとのことだ。

◾️＜KAZUYOSHI SAITO LIVE TOUR 2026＞

特設サイト：https://tour.kazuyoshi-saito.com/2026/ 2026年9月18日（金） 千葉県（市川市）／市川市文化会館 大ホール

2026年9月19日（土） 千葉県（市川市）／市川市文化会館 大ホール

2026年9月23日（水・祝） 新潟県（新潟市）／新潟テルサ

2026年9月25日（金） 長野県（長野市）／長野市芸術館 メインホール

2026年9月27日（日） 石川県（金沢市）／本多の森北電ホール

2026年10月1日（木） 北海道（札幌市）／札幌市教育文化会館 大ホール

2026年10月2日（金） 北海道（帯広市）／帯広市民文化ホール 大ホール

2026年10月4日（日） 北海道（旭川市）／旭川市民文化会館 大ホール

2026年10月11日（日） 栃木県（宇都宮市）／栃木県総合文化センター メインホール

2026年10月12日（月・祝） 宮城県（仙台市）／仙台サンプラザホール

2026年10月17日（土） 岩手県（盛岡市）／盛岡市民文化ホール 大ホール

2026年10月18日（日） 山形県（山形市）／やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館） 大ホール

2026年10月25日（日） 山梨県（甲府市）／YCC県民文化ホール（山梨県立県民文化ホール） 大ホール

2026年10月29日（木） 静岡県（静岡市）／静岡市清水文化会館（マリナート） 大ホール

2026年10月31日（土） 岐阜県（多治見市）／バロー文化ホール（多治見市文化会館） 大ホール

2026年11月1日（日） 愛知県（稲沢市）／名古屋文理大学文化フォーラム（稲沢市民会館） 大ホール

2026年11月5日（木） 兵庫県（神戸市）／神戸国際会館こくさいホール

2026年11月6日（金） 大阪府（大阪市）／フェスティバルホール

2026年11月8日（日） 奈良県（奈良市）／なら100年会館 大ホール

2026年11月14日（土） 神奈川県（横須賀市）／よこすか芸術劇場 大劇場

2026年11月15日（日） 埼玉県（さいたま市）／大宮ソニックシティ 大ホール

2026年11月21日（土） 広島県（広島市）／広島文化学園HBGホール

2026年11月23日（月・祝） 香川県（観音寺市）／ハイスタッフホール（観音寺市民会館） 大ホール

2026年11月24日（火） 岡山県（倉敷市）／倉敷市民会館

2026年11月28日（土） 福岡県（福岡市）／福岡サンパレス ホテル＆ホール

2026年11月29日（日） 福岡県（福岡市）／福岡サンパレス ホテル＆ホール

2026年12月5日（土） 東京都（江東区）／SGC HALL ARIAKE

2026年12月6日（日） 東京都（江東区）／SGC HALL ARIAKE

2026年12月18日（金） 大阪府（堺市）／フェニーチェ堺（堺市民芸術文化ホール） 大ホール

2026年12月19日（土） 大阪府（堺市）／フェニーチェ堺（堺市民芸術文化ホール） 大ホール

2026年12月21日（月） 京都府（京都市）／ロームシアター京都 メインホール

2026年12月22日（火） 愛知県（名古屋市）／Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール 【チケット料金】

・指定席：8,800円（税込）

・着席指定席：8,800円（税込）

・注釈付指定席：8,800円（税込）

・立見：8,250円（税込）

・立ち位置指定：8,250円（税込）

※3歳未満ご入場不可。3歳以上からお一人1枚ずつチケットが必要になります。

※指定席以外の席種の有無は会館によって異なります。

※着席指定席は危険防止のため、立ち上がってのご鑑賞はできません。

※注釈付指定席は出演者、及びステージの一部が見えづらい場合がございます。予めご了承ください。 【公演に関するご案内】

・公演の延期や中止の場合以外での、チケットの払戻しは行いません。

・開場・開演時間は変更になる可能性がございます。

・会場内への録音・録画機器の持ち込みは固くお断りいたします。

・会場内においてスマートフォン等での録音・録画等の行為が発覚した場合、即退場とさせていただきますのでご注意ください。

・購入されたチケットの転売行為はいかなる場合でも一切禁止いたします。

◾️『KAZUYOSHI SAITO LIVE TOUR 2025 DOUBLE SETLIST 〜カモシカDAY〜 Live at Sagami Women’s University Green Hall 2025.07.12』

2026年3月18日（水）リリース BD / DVD CD 詳細：https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A013689/579.html

各ECサイト：https://bio.to/KazuyoshiSaito_live2025_kamoshika

※Blu-ray / DVD初回限定盤の写真集はカモシカ公演、オオカミ公演の仕様 Blu-ray

初回限定盤(BD＋写真集) VIZL-3100 / \9,350（税込）

通常盤(BD) VIXL-1900 / \6,050（税込） DVD

初回限定盤(DVD＋写真集)VIZL-3133 / \8,030（税込）

通常盤(DVD)VIBL-2333 / \4,730（税込） LIVE CD

初回限定盤(2CD＋GOODS) VIZL-3166 / \6,490（税込）

通常盤（2CD）VICL-66300〜301 / \3,520（税込） ＜Blu-ray / DVD収録曲＞

〜カモシカDAY〜

01 俺たちのロックンロール

02 YOU & ME

03 攻めていこーぜ！

04 Endless

05 スナフキン・ソング

06 ⼩さな夜

07 ハミングバード

08 泣くなグローリームーン

09 真夜中のプール

10 負け⽝の詩

11 やわらかな⽇

12 無意識と意識の間で

13 素敵な匂いの世界

14 ⽼⼈の歌

15 シンデレラ

16 やさしくなりたい

17 ウナナナ

18 Always

19 明⽇⼤好きなロックンロールバンドがこの街にやってくるんだ

[ENCORE]

20 歌うたいのバラッド

21 HAPPY

22 ずっと好きだった ＜CD収録曲＞

〜カモシカDAY〜

DISC 1

01 俺たちのロックンロール

02 YOU & ME

03 攻めていこーぜ！

04 Endless

05 スナフキン・ソング

06 ⼩さな夜

07 ハミングバード

08 泣くなグローリームーン

09 真夜中のプール

10 負け⽝の詩

11 やわらかな⽇

12 無意識と意識の間で

13 素敵な匂いの世界 DISC 2

01 ⽼⼈の歌

02 シンデレラ

03 やさしくなりたい

04 ウナナナ

05 Always

06 明⽇⼤好きなロックンロールバンドがこの街にやってくるんだ

[ENCORE]

07 歌うたいのバラッド

08 HAPPY

09 ずっと好きだった

[Bonus Track]

10 いつもの⾵景(Live at Zepp Haneda 2025.07.29)

11 FISH STORY(Live at Zepp Haneda 2025.07.29) ※CD初回限定盤にのみBonus Track 2曲収録

「いつもの風景」「FISH STORY」（Zepp Haneda 2025.07.29）

◾️「斉藤和義Rock’n Roll Can Never Die×COBMASTERコラボ」

斉藤和義のブランド「Rock’n Roll Can Never Die」とレジャーブランド“コブマスター”が再コラボ。

コブマスターの象徴「コブベアー」にギターケースを持たせたオリジナル刺繍“コブロックベアー”が入った特別仕様です。さらに、斉藤和義オリジナルタグと、Rock’n Roll Can Never Die × コブマスターコラボタグ（シールとしても使用可能）が付属。デザイン性だけでなく、アウトドアやレジャー、日常使いにも便利な機能性を備えたアイテムです。コブマスター通常ラインとは異なる別注仕様で、すべて数量限定・再販なしのプレミアム商品となります。 ▼チェーン店別オリジナル特典情報

https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A013689/578.html

2026年3月18日発売 ライブ作品 「KAZUYOSHI SAITO LIVE TOUR 2025 DOUBLE SETLIST 〜カモシカDAY〜 Live at Sagami Women’s University Green Hall 2025.07.12」 ＆ 「KAZUYOSHI SAITO LIVE TOUR 2025 DOUBLE SETLIST 〜オオカミDAY〜 Live at Sagami Women’s University Green Hall 2025.07.13」のチェーン別オリジナル特典が決定。下記対象ショップ・オンラインストアにて、対象商品をご予約、ご購入いただきました方に先着で特典をプレゼント致します。（特典はなくなり次第終了となります。お早めにご予約ください。） 〈対象商品〉

2026年3月18日(水)発売

◆KAZUYOSHI SAITO LIVE TOUR 2025 DOUBLE SETLIST 〜カモシカDAY〜 Live at Sagami Women’s University Green Hall 2025.07.12

・Blu-ray初回限定盤[BD＋BOOK]：VIZL-3100 / \9,350（税込）

・Blu-ray通常盤[BD]：VIXL-1900 / \6,050（税込）

・DVD初回限定盤[DVD＋BOOK]：VIZL-3133 / \8,030（税込）

・DVD通常盤[DVD]：VIBL-2333 / \4,730（税込）

・CD初回限定盤[CD＋GOODS]：VIZL-3166 / \6,490（税込）

・CD通常盤[CD]：VICL-66300〜301 / \3,520（税込） ◆KAZUYOSHI SAITO LIVE TOUR 2025 DOUBLE SETLIST 〜オオカミDAY〜 Live at Sagami Women’s University Green Hall 2025.07.13

・Blu-ray初回限定盤[BD＋BOOK]：VIZL-3111 / \9,350（税込）

・Blu-ray通常盤[BD]：VIXL-1911 / \6,050（税込）

・DVD初回限定盤[DVD＋BOOK]：VIZL-3144 / \8,030（税込）

・DVD通常盤[DVD]：VIBL-2344 / \4,730（税込）

・CD初回限定盤[CD＋GOODS]：VIZL-3177 / \6,490（税込）

・CD通常盤[CD]：VICL-66311〜312 / \3,520（税込） 〈対象ショップ・オンラインストア / 特典内容〉

・タワーレコード 全国各店 / タワーレコードオンライン：「カモシカとオオカミ」 オリジナルステッカー Type A

・HMV 全国各店 / HMV&BOOKS online：「カモシカとオオカミ」 オリジナルステッカー Type B

・Amazon：「カモシカとオオカミ」 オリジナルステッカー Type C

・楽天ブックス：「カモシカとオオカミ」 オリジナルステッカー Type D

・セブンネットショッピング：「カモシカとオオカミ」 オリジナルステッカー Type E

・ビクターオンラインストア：「カモシカとオオカミ」 オリジナルステッカー Type F ※ステッカーサイズは、H9.5cm×W5.8cmとなります。

※楽天ブックス、Amazon.co.jpでは、特典つき商品のカートがアップされます。特典をご要望のお客様は特典つき商品をお買い求め下さい。

※一部お取扱いの無い店舗等もございますので、詳しくはお近くの店舗へお問い合わせ下さい。

※特典の数には限りがございます。お早目にご予約下さい。

※特典対象店舗は順次追加となることがございます。

※一部、特典の取扱いが無い店舗もございます。予めご了承下さい。

※特典の内容・デザインは予告なく変更する場合がございます。

※確実に入手をご希望の方は、事前に各店舗様へご確認いただくことをお奨めいたします。