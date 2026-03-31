西武は３１日、この日ベルーナドームで開催されるオリックスとのホーム開幕戦から、中村剛也内野手と栗山巧外野手の初の合同プロデュースグルメ「中村剛也と栗山巧の骨牙バーガー」と、長谷川信哉外野手がプロデュースした「長谷川信哉の昆布と６種の節（ぶし）を使った京風肉うどん」を販売すると発表した。

「中村剛也と栗山巧の骨牙バーガー」は、２人がテレビを見ていた際、マッシュルームを使ったハンバーガーの映像を見て、「２人でプロデュースグルメを出したい！」と話したことがきっかけで誕生。どれも生のマッシュルームをふんだんに使っており、加えてマッシュルームを生かしたソースで仕立てた。「Ｌ’ｓ Ｋｉｔｃｈｅｎ ＣＥＮＴＲＡＬ」で、それぞれ期間限定で販売される。

「長谷川信哉の昆布と６種の節を使った京風肉うどん」は、長谷川選手の出身地の京都で有名な牛肉と、好物のうどんを合わたもの。「出汁まで飲めるうどんにしたい」という長谷川選手の思いから開発が始まったこだわりの一杯だ。「ＯＮＥ ＨＡＮＤ ＵＤＯＮ おさんぽ」で販売される。

３選手のコメントは以下の通り。

【中村剛也内野手】

３種類ともおいしかったです！それぞれのバーガーの味が違い、「マッシュルームソースｖｅｒ．」はマッシュルーム感が一番強く、「マッシュルーム＆ポルチーニソースｖｅｒ．」はポルチーニソースの香りを堪能できます。「マッシュルームクリームソースｖｅｒ．」はクリームソースの風味を味わうことができ、それぞれに良さがある商品です。ぜひ多くの方に食べていただきたいです。

【栗山巧外野手】

試食の段階から、さんぺー（中村選手）が「おいしい！」と絶賛だったので、僕も期待感を持って試食に臨みました。３種類とも期待以上においしかったです！特にマッシュルーム＆ポルチーニソースｖｅｒ．はソースの程よい風味を感じました。３種類ともファンの皆さまに食べていただきたいです！

【長谷川信哉外野手】

京都は牛肉が有名で僕がうどん好きということもあり、肉うどんにしました。イチオシポイントは、牛肉と青ネギをたくさん使っているところです。出汁も甘さを意識して京風出汁にしました。２回の試食を経て美味しくでき上がったので、ファンの皆さまにもベルーナドームで観戦するときにぜひ食べてほしいです！