女優でタレントの岡田結実が３１日、都内で行われた発見型アプリストア「あっぷアリーナ！」の発表会に出席した。

ユーザーの趣向に合わせてゲームアプリを提供してくれるプラットフォームサービス「あっぷアリーナ！」のイベント。２月に第１子出産を発表した岡田は、サービスの紹介を受けると「ゲームは（子どもの）知育にもつながるので、この機会をいただけて良かった。帰って夫とやってみたいなと思います」と意欲を見せた。

同サービスがいろんな人の心を動かすアプリを提供していることにちなみ、自身の心が動いた瞬間を問われると、フリップで「ままっこ」と回答。「まだまだ全然しゃべれる月齢ではないですけど、大変な時とか本人が頭をぶつけちゃった時とかに『マママママ！』って言ってる気がして『今、ママって呼んでくれたのかな？』って。それだけで泣けてきちゃって」と明かした。

子どもが話せるようになった時の第一声は「ママ」と呼んでほしいというが「夫とも争奪戦で夫は『パパだよ』って。毎日帰ってきたら『ママだよ』って。下の名前でも呼んでほしくて『結実だよ』って（呼び掛けてる）」と笑っていた。