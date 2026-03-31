アニメキャラなどの膝や足もとに届きそうな超ロングヘアに憧れたことのある方は一定数いるのではないだろうか？



【写真】寝る時は大変そうですね

今、SNS上で大きな注目を集めているのはそんな超ロングヘアを実現してしまった＠.comさん（@kuse_d0tt0k0mu）。



太陽の光を浴びて濡羽色に輝く長い髪…



「リアルだとこんな感じ」と自身の姿を紹介したところSNSユーザー達からは



「肩らへんですでにパサついてジゲジゲなるのに 足元までトゥルントゥルンなの凄い」

「めちゃくちゃキレイ けど怖いの方が勝つからやっぱりスーパーロングの可愛さは二次元に限るな」

「下りの階段やエスカレーターとかトイレで座る時とか、気を使わないと床についたり巻き込まれそうで粗忽者には難しい長さ」



など数々の賞賛と驚きの声が寄せられている。



＠.comさんにお話を聞いた。



ーー髪を伸ばされた経緯は？



＠.com：髪を伸ばし始めたのは母の影響です。腰のあたりで揺れる綺麗な栗色のカールヘアが子供心にすごく印象的で、「いつか自分もああなりたい」と思ったのがきっかけでした。



時が経つにつれて、ボーカロイドの初音ミクや『BLEACH』の平子真子、『MURCIELAGO』の紅守黒湖、『ゴールデンカムイ』の海賊房太郎など漫画のキャラクターに憧れ、その度にもう少し伸ばすか…とズルズルここまで来てしまいました。初音ミクに憧れた時点でもう逃れられない運命だったんですね。そう、私はオタクなんです。



ーー髪の長さを維持するご苦労は？



＠.com：普段はお団子状にまとめているため、特に不便はないです。便つながりでひとつ、よく「（トイレの時に）汚れない？」と聞かれるのですが、案外大丈夫なもんですよ。あるとすれば、髪が長すぎて美容室にいくのが躊躇われるくらいです。



ーーご投稿に対し大きな反響がありました。



＠.com：「お前適当抜かすなよ笑」と思わず笑ってしまうような感想ポストもあり、見ていてとても面白かったです。



◇ ◇



＠.comっさんは現在、ヘアブラシブランド「タングルティーザー」の公式アンバサダーとして活動。日々のブラッシングで培った美髪でTikTokなど各種SNSでインフルエンサーとしても活躍している。ご興味ある方はぜひチェックしていただきたい。



（よろず～ニュース特約・中将タカノリ）