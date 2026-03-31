お笑いコンビ「スピードワゴン」の井戸田潤(53)が28日、自身のインスタグラムを更新し、相方・小沢一敬(52)との2ショットを公開した。



【写真】やっぱりコンビがいい 井戸田潤の隣でおどける小沢一敬

「新人ラママコント大会 ありがとうございました 漫才やっぱりいいね。」とコメント。井戸田はサムズアップ、小沢は少しおどけた雰囲気で敬礼のようなポーズを見せている。



2人は27日に東京・渋谷のライブハウス「ラ・ママ」で開催されたお笑いライブ「第435回ラ・ママ新人コント大会」に出演。小沢は約2年ぶりに仕事復帰した。



小沢は2023年12月、他の芸人も参加する、女性をアテンドする飲み会を設定したと報じられ、24年1月に活動自粛を発表していた。



活動再開の際は同事務所のホームページ上で「私のとった行動で不快な思いをさせてしまった方々、ファンの皆様並びに関係者の皆様には本当に申し訳ありませんでした」と謝罪。続けて「自粛期間中は改めて自分を見つめなおし、今後も日々精進していきたいと思っています。今は特に仕事がきまっているわけではありませんが、少しずつ自分にできることから始めたいと思います」となどつづっていた。



（よろず～ニュース編集部）