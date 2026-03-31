看板は発酵バター香る塩パン！MUUN Seoul「原宿本店ベーカリーリニューアルオープン」

記事ポイント MUUN Seoul原宿本店が焼きたてパン主軸のベーカリー専門店にリニューアル看板の塩パンは北海道産よつ葉発酵バターとフランス・ゲランド産の塩を使用もちパン・ベーグルなど多彩なラインナップが280円から揃う MUUN Seoul原宿本店が焼きたてパン主軸のベーカリー専門店にリニューアル看板の塩パンは北海道産よつ葉発酵バターとフランス・ゲランド産の塩を使用もちパン・ベーグルなど多彩なラインナップが280円から揃う

SNSで話題の韓国カフェ「MUUN Seoul」原宿本店が、焼きたてパンを主軸とするベーカリー専門店としてリニューアルオープンしています。

看板メニューは、北海道産よつ葉の発酵バターとフランス・ゲランド産の塩を使ったオリジナル塩パン（280円）です。

塩パン・もちパン・ベーグルなど、280円から楽しめる多彩なラインナップが揃っています。

MUUN Seoul「原宿本店ベーカリーリニューアルオープン」

店舗名：MUUN Seoul 原宿本店営業時間：9:00〜18:00定休日：火曜日（祝日の場合は営業・振替休業あり）所在地：東京都渋谷区神宮前

MUUN Seoulは2019年の創業以来7年間、韓国の空気感を五感で楽しめる空間として原宿に根付いてきたカフェです。

今回のリニューアルでは「焼きたてのパン」を主軸に据え、店内で一つひとつ丁寧に焼き上げるベーカリー専門店へと進化しています。

本場韓国のレシピをベースにした生地には、独自の熟成工程と丁寧な温度管理、MUUNならではのバターブレンドが施されています。

空間も一新され、自然素材を活かした古民家テイストから、白を基調としたミニマルで洗練されたデザインへと変わっています。

光と余白を大切にした内装はどこかヨーロッパの空気感を感じさせ、訪れる人それぞれがゆったりと過ごせる設計となっています。

看板メニュー「塩パン」とバリエーション

看板メニューの「MUUN Seoulオリジナル塩パン」（280円）は、北海道産よつ葉の発酵バターとフランス・ゲランド産の塩を使ったシンプルな一品です。

外はカリッと、中はじゅわっとバターが広がる食感が特徴で、シンプルながら素材の風味が際立つ仕上がりとなっています。

バリエーションも豊富で、トリュフ塩パン（380円）・ハニーガーリックバター塩パン（480円）・明太のり塩パン（480円）・スモークソーセージ塩パン（680円）など、個性豊かな塩パンが全9種類揃っています。

「もちパン」（380円）は、北海道産よつ葉の発酵バターとゲランドの塩を使い、あんこともちを丸ごと包み込んだ韓国風アレンジの一品です。

塩味と甘さが絶妙に重なり合い、とろけるような新食感が楽しめます。

ベーグルラインナップ

ベーグルはお惣菜系からスイーツ系まで幅広いラインナップが揃っています。

チーズたっぷりオリーブベーグル（380円）・ピリ辛ペパロニハラペーニョベーグル（350円）・にら＆ベーコンクリームチーズベーグル（430円）など、個性豊かな惣菜系が充実しています。

ピスタチオ＆いちごベーグル（630円）・季節のフルーツベーグル（650円）といったデザート系ベーグルも用意されており、食事からスイーツまで幅広く楽しめる構成となっています。

3月以降は塩パンとベーグルを中心に展開しつつ、季節に合わせたラインナップも随時追加される予定です。

MUUN Seoul原宿本店では、本場韓国のレシピをベースにした焼きたてパンが毎日楽しめます。

白を基調としたミニマルな空間で、韓国の空気感を感じながらゆったりとした時間が過ごせます。

塩パン・もちパン・ベーグルなど、280円から楽しめる多彩なラインナップが揃っています。

MUUN Seoul原宿本店の紹介でした。

よくある質問

Q. MUUN Seoul原宿本店の営業時間と定休日を教えてください。

A. 営業時間は9:00〜18:00です。

定休日は火曜日で、祝日の場合は営業し振替休業となります。

Q. 看板メニューの塩パンはどのような素材を使っていますか。

A. 北海道産よつ葉の発酵バターとフランス・ゲランド産の塩を使用しており、外はカリッと中はじゅわっとバターが広がる食感が特徴の一品です（280円）。

Q. 塩パン以外にどのようなメニューがありますか。

A. もちパン（380円）やベーグル各種が揃っており、惣菜系からスイーツ系まで多彩なラインナップが展開されています。

季節に合わせたパンも随時追加される予定です。

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