相続診断士2名が常駐して専門サポート！じぶん不動産「いちのみや不動産相続相談室」

記事ポイント 相続診断士2名が常駐し、生前の相続対策から問題整理まで専門サポート一宮市役所そばの地域密着型で、定期セミナーも開催笑顔の相続を目指す丁寧なヒアリング体制が特徴 相続診断士2名が常駐し、生前の相続対策から問題整理まで専門サポート一宮市役所そばの地域密着型で、定期セミナーも開催笑顔の相続を目指す丁寧なヒアリング体制が特徴

じぶん不動産は、2026年2月に「いちのみや不動産相続相談室」サイトを公開しました。

相続診断士が2名常駐しており、不動産の売却や相続に関する悩みを専門的にサポートします。

一宮市役所からすぐそばの地域密着型体制で、生前対策から笑顔の相続まで幅広く対応しています。

じぶん不動産「いちのみや不動産相続相談室」

会社名：じぶん不動産株式会社所在地：愛知県一宮市サービス：不動産売買・不動産相続相談

不動産の相続や売却は、手続きの複雑さや家族間のトラブルが重なり、後回しにしがちなテーマです。

じぶん不動産には相続診断士が2名常駐しており、相続の基礎知識から生前対策、家族の想いを繋ぐことまで幅広く対応しています。

まずは相続トラブルを防ぐため、診断と問題点の整理を丁寧に行うことが基本方針です。

定期的にセミナーを開催し、相続を身近なテーマとして学べる機会も設けています。

お客様一人ひとりの話をしっかり伺うことを心がけており、最終的に笑顔で相続を迎えられる充実したサポートが特徴です。

一宮市役所からすぐという好立地で、地域に根ざした相談窓口となっています。

相続診断士2名が常駐する体制は、複雑な不動産相続の課題にも対応できる専門性を持っています。

定期セミナーで相続知識を事前に習得できるため、トラブルを未然に防ぐ実践的な備えが整います。

一宮市役所そばの地域密着型拠点として、愛知県一宮市近隣の方々の相続・売却相談に対応しています。

「いちのみや不動産相続相談室」の紹介でした。

よくある質問

Q. じぶん不動産には相続の専門家がいますか？

A. 相続診断士が2名常駐しており、相続の基礎知識から生前の相続対策まで専門的にサポートしています。

Q. セミナーの開催はありますか？

A. 定期的にセミナーを開催しています。

相続に関する基礎知識や生前対策をテーマとし、家族の想いを繋ぐことを第一に考えた内容となっています。

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