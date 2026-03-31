「ドジャース−ガーディアンズ」（３０日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は１点を追う三回の第２打席で中飛に倒れた。フルカウントから二塁走者のロハスがけん制タッチアウトになる痛恨のミスも発生し、ドジャースは無得点に終わった。

先頭のロハスが一塁線を破る二塁打でチャンスメーク。続くラッシングの送りバントは小フライとなり、投手と三塁手が捕球できず内野安打となった。ラミレスが足首を痛めたとみられ、トレーナーが駆けつけるなど本拠地は騒然。異様な雰囲気の中、無死一、二塁で打席に入った。

初球の外角スライダーを冷静に見極め、２球目の内角高めをフルスイングするもファウルになった。３球目の抜けた変化球はかろうじてよけ、スタンドからブーイングも。４球目の低め変化球も見極めた。

カウント３−１となり、アウトハイのフォーシームを強振するもファウルに。フルカウントからの６球目を投じる直前、メシックが二塁へ牽制球を送った。二塁走者のロハスは懸命に頭から戻り判定はセーフだったが、ガーディアンズ側のチャレンジでアウトに。１死一塁と状況が変わり、仕切り直しの６球目はファウルに。７球目のスライダーを右手一本で逆方向へはじき返したが、打球は左中間寄りに守っていた中堅手の正面を突いた。さらに続くタッカーも空振り三振。痛恨の無得点に終わった。

第１打席は内角直球に詰まりながらもしぶとく左前に落とし、開幕戦の第１打席以来、１３打席ぶりの安打をマークした。