北中米W杯前に決断。ガーナがアッド監督を電撃解任！ アフリカ予選後の親善試合で４連敗と調子上がらず
ガーナサッカー協会（GFA）は３月31日、オットー・アッド監督との契約を即時解除したと発表した。
ガーナ代表はアフリカ予選を突破し、北中米ワールドカップの出場を決めた。だが、その後の国際親善試合では成績が振るわず。昨年11月の日本戦を０−２で落とすと、続く韓国戦も０−１で敗戦。さらに、今月にオーストリア代表とドイツ代表と戦い、それぞれ１−５、１−２で敗れ、４連敗となっていた。
GFAは公式サイトを通じて、「オットー・アッド監督のチームへの貢献に心から感謝するとともに、今後の活躍をお祈りいたします」と伝えた。
なお、新監督は追って公表するとしている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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ガーナ代表はアフリカ予選を突破し、北中米ワールドカップの出場を決めた。だが、その後の国際親善試合では成績が振るわず。昨年11月の日本戦を０−２で落とすと、続く韓国戦も０−１で敗戦。さらに、今月にオーストリア代表とドイツ代表と戦い、それぞれ１−５、１−２で敗れ、４連敗となっていた。
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