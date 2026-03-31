解任されたアッド監督。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

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　ガーナサッカー協会（GFA）は３月31日、オットー・アッド監督との契約を即時解除したと発表した。

　ガーナ代表はアフリカ予選を突破し、北中米ワールドカップの出場を決めた。だが、その後の国際親善試合では成績が振るわず。昨年11月の日本戦を０−２で落とすと、続く韓国戦も０−１で敗戦。さらに、今月にオーストリア代表とドイツ代表と戦い、それぞれ１−５、１−２で敗れ、４連敗となっていた。
 
　GFAは公式サイトを通じて、「オットー・アッド監督のチームへの貢献に心から感謝するとともに、今後の活躍をお祈りいたします」と伝えた。

　なお、新監督は追って公表するとしている。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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